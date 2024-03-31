İstanbul Ataşehir Belediyesi hangi partide? İstanbul Ataşehir Belediye başkanı kimdir? İstanbul Ataşehir Belediye başkan adayları
İstanbul Ataşehir Belediyesi hangi partide? İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Ataşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Ataşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları..
İstanbul Ataşehir BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Ataşehir Belediye Başkanlığını 129283 alınan oy ve %51.39 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Battal İlgezdi kazanmıştır.
Ataşehir Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %51.39
Adalet ve Kalkınma Partisi %45.11
Saadet Partisi %1.62
Türkiye Komünist Partisi %0.61
Demokratik Sol Parti %0.53
Bağımsız Aday %0.30
Vatan Partisi %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi %0.17
Demokrat Parti %0.15
Bağımsız %0.10
Bağımsız Aday %0.04
İstanbul Ataşehir BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİMUSTAFA NAİM YAĞCI - AK Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı ONURSAL ADIGÜZEL - CHP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı ALİ COŞKUN - İYİ Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA REŞİT BAŞBAY - VATAN İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı ABDULMUTTALİP YÜCEL - BĞMSZ İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı BEYZA ÇELİK DEMİRCİOĞLU - TKP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı ALEV SEZEN - SP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ - SP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı DÜRDANE BULGAN - DEM Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı BÜLENT YILMAZ - MP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı OSMAN ŞİMŞEK - HÜDAPAR İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN AVNİ BORLUK - ZP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı NECATİ ALİ ÇETİNKOL - DEVA İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı ERDEM DERELİ - DSP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı ERTAN GÖKGÖZ - BTP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı CELALETTİN ÖZCAN - BTP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı BÜLENT TÜYLÜ - YENİDEN REFAH İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı HÜSAMETTİN BALTA - ZP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK - MEMLEKET İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı ADEM YILMAZ - TİP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı CEM PAK - DP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı TEMEL TOPAL - AB İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı DURMUŞ KAYGUSUZ - HKP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı BEYZA GÖKÇEN ŞAHİN - MİLLİYOL İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı SEMİH ERSÖZ - ZP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı FATİH KARABALIK - DEVA İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET YILMAZ - BBP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı
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