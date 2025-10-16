İstanbul - Yedigöller kaç kilometre? İstanbul - Yedigöller arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

İstanbul - Yedigöller kaç kilometre? İstanbul - Yedigöller arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ancak bu büyüleyici destinasyona ulaşmak, alışıldık bir otoyol seyahatinden çok daha fazlasını, bir miktar macera ve hazırlık gerektiren bir dağ yolculuğunu da içerir. Yolun son etabının zorluğu, varılan yerin güzelliğiyle ödüllendirilir. İstanbul'dan Batı Karadeniz'in bu saklı cennetine uzanan yolculuğun tüm detaylarını, rota ipuçlarını ve dikkat edilmesi gerekenleri bu yazımızda sizler için derledik. İşte metropolden sonbahar renklerinin kalbine uzanan yolculuğun tüm ayrıntıları...

İSTANBUL - YEDİGÖLLER ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

REKLAM advertisement1

İstanbul'dan Yedigöller Milli Parkı'na olan mesafe, aslında iki ana etaptan oluşan bir yolculuğun toplamını ifade eder: İstanbul'dan Bolu şehir merkezine kadar olan konforlu otoyol etabı ve Bolu'dan Milli Park'ın kalbine uzanan zorlu dağ yolu etabı.

REKLAM

Birinci Etap (İstanbul - Bolu): İstanbul'dan, Yedigöller'e giden dağ yolunun başlangıç noktası olan Bolu şehir merkezine kadar olan mesafe, Anadolu Otoyolu (O-4) üzerinden yaklaşık 260 ila 270 kilometre arasındadır.

İstanbul'dan, Yedigöller'e giden dağ yolunun başlangıç noktası olan Bolu şehir merkezine kadar olan mesafe, Anadolu Otoyolu (O-4) üzerinden yaklaşık arasındadır. İkinci Etap (Bolu - Yedigöller): Bolu şehir merkezinden, göllerin bulunduğu Milli Park'ın merkezine giden dağ yolu ise yaklaşık 42 kilometrelik zorlu ve yavaş ilerlenen bir etaptır.

Dolayısıyla, İstanbul'dan yola çıkıp doğrudan Yedigöller Milli Parkı'na ulaşan bir yolculuğun toplam karayolu mesafesi, bu iki etabın toplamı olarak yaklaşık 300 ila 320 kilometre civarındadır.

İSTANBUL - YEDİGÖLLER ARASI YOLCULUK SÜRESİ: DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İstanbul ile Yedigöller arasındaki yolculuk süresi, mesafeden çok daha değişken bir faktördür ve yolculuğun süresini büyük ölçüde ikinci etaptaki dağ yolu belirler.

İdeal koşullarda, yani trafik olmadan ve dağ yolunun açık ve sorunsuz olduğu bir günde, toplam yolculuk süresi 4 saat 30 dakika ile 5 saat arasında tamamlanabilir. Ancak bu sürenin dağılımı şöyledir: Yolculuğun İstanbul-Bolu arasındaki otoyol etabı, trafiğe bağlı olarak yaklaşık 2 saat 30 dakika ile 3 saat arasında sürer.

arasında sürer. Yolculuğun asıl maceralı kısmı olan son 42 kilometrelik Bolu-Yedigöller dağ yolu ise, yolun dar, virajlı ve bazı bölümlerinin stabilize (toprak) olması nedeniyle, tek başına 1 saat 30 dakika ile 2 saat sürebilmektedir. Özellikle yağmurlu havalarda yolun çamurlu ve kaygan olabilmesi, sonbahar aylarında hafta sonları park girişinde oluşan araç kuyrukları ve yol üzerinde fotoğraf molası verme isteği, bu süreyi daha da uzatabilir. REKLAM OTOYOLDAN DAĞ YOLLARINA MACERALI BİR GÜZERGAH Özel araçla Yedigöller'e gitmek, hazırlıklı olmayı gerektiren keyifli bir serüvendir. Yolculuğun ilk etabı oldukça basittir. İstanbul'dan Anadolu Otoyolu'na (O-4) çıkılır ve Bolu sapağına kadar konforlu bir sürüş yapılır. Asıl önemli kararlar ve zorluklar Bolu'dan sonra başlar. Yedigöller'e ulaşmak için genellikle iki ana dağ yolu alternatifi bulunur. Birincisi, Bolu merkezden ayrılan ve tabelaların yönlendirdiği 42 km'lik yoldur. Bu yol daha kısa olmasına rağmen, daha bozuk, dar ve virajlıdır. İkinci ve genellikle daha çok tavsiye edilen rota ise, otoyolda biraz daha ilerleyip Mengen sapağından çıkarak, Yazıcık köyü üzerinden Yedigöller'e ulaşan güzergahtır. Bu yol biraz daha uzun olsa da, genellikle daha iyi durumdadır ve daha az yorucudur. Her iki rota için de, özellikle standart binek araçlar için, dikkatli ve yavaş bir sürüş esastır.

REKLAM En önemli uyarı ise kış ayları için geçerlidir: Yedigöller Milli Parkı'na giden dağ yolları, yoğun kar yağışı nedeniyle genellikle Kasım ayından Nisan ayının ortalarına kadar ulaşıma tamamen kapanır. Bu dönemde parka özel araçla ulaşım mümkün değildir. YEDİGÖLLER'E TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM MÜMKÜN MÜ? Yedigöller Milli Parkı'nın kalbine doğrudan düzenli bir toplu taşıma hizmeti (belediye otobüsü, minibüs vb.) bulunmamaktadır. Bu nedenle, özel aracı olmayanlar için ulaşım daha planlı bir organizasyon gerektirir. İzlenebilecek en yaygın yöntem; İstanbul'dan şehirlerarası otobüslerle Bolu Otogarı'na ulaşmaktır. Bolu'ya ulaştıktan sonra ise geriye iki seçenek kalır: Ya bir taksi ile pazarlık yaparak veya özel bir transfer aracı kiralayarak Milli Park'a gitmek ya da özellikle hafta sonları ve sezon yoğunluğunda, Bolu merkezden kalkan günübirlik Yedigöller turlarına katılmak. Bu turlar, genellikle ulaşımı ve bazen de rehberlik hizmetini kapsadığı için aracı olmayanlar için en pratik ve en güvenli seçenektir. Bu zorlu yolculuğun sonunda ulaşılan ödül, Türkiye'nin en güzel ve en büyüleyici doğa alanlarından biridir. Adını, heyelanların vadilerin önünü kapatmasıyla oluşmuş yedi farklı gölden alan Yedigöller Milli Parkı, bir bütün olarak bir doğa harikasıdır. Bu göller; Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'dür. Her biri farklı bir rakımda ve farklı bir büyüklükte olan bu göller, birbirlerine yüzeyden ve yeraltından akan sularla bağlıdır.