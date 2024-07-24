İstanbul yağmurla serinledi
Bunaltan sıcakların etkili olduğu megakent İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu
Giriş: 24.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:52
Kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yağmur kendisini gösterdi.
İHA'nın haberine göre İstanbul’da hava sıcaklığı 39 derecenin üzerine çıkmıştı. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Beyoğlu Piyalepaşa’da yağmur etkili olmaya başladı.
Bir anda bastıran sağanak yağmur kısa süre etkisini kaybetti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ