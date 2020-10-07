İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara sağanak yağış uyarısında bulundu. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Yarın sağanak yağışa dikkat. Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım.