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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul depremi sonrası memurlar izinli mi? 24-25 Nisan hangi memurlar idari izinli sayılacak?

        İstanbul Valiliği duyurdu! Deprem sonrası memurlar izinli mi?

        İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul Valiliği'nden memurların çalışma saatlerine ilişkin önemli bir açıklama geldi. İstanbul'da okullar ve üniversiteler tatil edilirken, memurların idari izinli sayılıp sayılmayacağı merak konusu oldu. Peki, "Deprem sonrası memurlar izinli mi?" İşte 24-25 Nisan hangi memurların idari izinli sayılacağına ilişkin valilikten yapılan açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 17:43 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:43
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        • 1

          İstanbul'da yaşanan depremlerde herhangi bir can kaybı yaşanmazken meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. İstanbul'da okulların tatil edilmesi, "İstanbul depremi sonrası memurlar izinli mi? 24-25 Nisan hangi memurlar idari izinli sayılacak?" sorularını gündeme taşıdı. İşte İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklama...

        • 2

          İSTANBUL'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi

        • 3

          İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ!

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okulların tatil olduğunu açıkladı.

        • 4

          24-25 NİSAN MEMURLAR İZİNLİ Mİ?

          İstanbul Valiliği, İstanbul'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

        • 5

          Açıklamada, "Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır." ifadesi kullanıldı.

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