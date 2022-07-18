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Haberler Gündem

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile İstanbul Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi taban ve taban puanları, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. İyi bir üniversite hayaliyle sınava katılım sağlayan 3 milyonun üzerindeki öğrenci için tercih süreci başlıyor. Üniversite sınav sonuçları ile puanlarını sorgulayan öğrenciler, İstanbul Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralamasını araştırıyor. İşte, 2022 İstanbul Üniversitesi taban puanları...

18.07.2022 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile İstanbul Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

ÖSYM tarafından 18 ve 19 Haziran günleri TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturum halinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Eşit Ağırlık, Sözel ve Sayısal bölümler 2 yıllık ve 4 yılllık üniversite taban puanları araştırılıyor. Tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrencilerin gündeminde İstanbul Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması yer alıyor. İşte, 2022 İstanbul Üniversitesi taban puanları...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

20 Temmuz'da açıklanması beklenilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte, son 4 yıllın İstanbul Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim-Ücretli) TYT 180+5
180+5		 185
185		 238,74928
243,84856		 926.154
999.000
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 180+5
180+5		 185
185		 235,83139
247,33328		 960.365
958.000
Adalet (Açıköğretim-Ücretli) TYT 900+23
1500+38		 923
1538		 250,77752
242,08767		 784.583
1.020.000
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 160+4
160+4		 164
164		 255,07867
273,40644		 734.583
684.000
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 260,20460
275,17764		 677.917
669.000
Tıp (İngilizce) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 2.227
1.900
1.863
2.090		 491,21925
534,19276
524,00223
520,07963
Tıp SAY 280+7
280+7
300+8
310+8		 287
287
308
318		 3.035
2.810
2.609
2.880		 484,60119
530,08649
519,04441
514,92390
Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) EA 10+0
10+0
10+0
 10
10
10
 602
443
880
 462,24567
512,04939
484,65254
Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2+0
2+0
2+0
2+0
2
1
1		 Dolmadı
11.100
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
507,72337
Dolmadı
Dolmadı
Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 11.455
12.500
13.063
15.800		 451,23693
505,33035
482,99019
469,33580
Diş Hekimliği SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 22.061
20.700
17.652
16.400		 430,02470
492,33145
472,76446
467,81922
Eczacılık (İngilizce) SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 29.558
31.100
30.894
30.500		 418,34070
478,26831
448,89817
437,34611
Eczacılık SAY 170+5
170+5
170+5
170+5		 175
175
175
175		 37.786
36.200
33.547
32.500		 407,11407
471,87574
444,61622
433,56086
Hukuk EA 480+12
490+13
500+13
540+14		 492
503
513
554		 5.691
3.810
4.090
4.670		 409,97264
464,73966
444,99667
431,12536
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 5.122
4.270
4.481
4.060		 440,29107
462,05294
456,68664
449,93689
Hukuk (İÖ) EA 340+9
350+9
360+9
380+10		 349
359
369
390		 9.130
5.630
7.232
9.910		 397,87682
453,43366
431,64826
414,95649
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 8.019
6.770
6.703
6.470		 421,09868
442,15762
439,26394
430,74327
Psikoloji EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 18.566
10.000
12.553
15.500		 379,32653
436,16281
419,00138
404,01102
Mimarlık SAY 80+2
80+2
70+2
 82
82
72
 72.733
67.400
58.952
 367,91702
435,29451
407,57482
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 11.950
9.340
9.148
8.300		 402,54850
427,26768
424,94602
418,99618
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 68.681
75.800
76.998
74.300		 372,01371
425,65516
385,01092
369,74944
Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) DİL 30+1
25+1
20+1
20+1		 31
26
21
21		 13.227
11.200
9.979
10.400		 397,33271
418,18224
420,89275
406,67222
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 31.221
18.400
33.729
47.700		 364,17384
418,28299
391,82318
367,49447
Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 11.345
11.300
10.821
11.000		 405,04693
417,50608
416,98019
403,66759
Tarih SÖZ 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 8.312
7.320
7.433
11.300		 379,22548
412,73606
416,25085
395,01519
İlahiyat (İngilizce) SÖZ 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 18.797
11.000
9.343
8.330		 358,45446
402,83025
410,93523
402,11212
Dilbilimi DİL 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 17.071
13.300
14.709
12.000		 383,54329
408,98711
400,42255
398,76406
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 23.860
16.200
11.348
13.400		 351,72436
392,72449
406,46165
390,99972
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 15.694
14.300
15.722
15.000		 388,43312
404,87079
396,45064
384,48941
Rus Dili ve Edebiyatı DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 18.290
14.600
13.829
14.000		 379,43189
404,01468
404,05810
389,29700
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 21.979
18.600
13.130
15.700		 354,17060
388,97918
403,00194
387,18794
İlahiyat (Arapça) SÖZ 25+1
30+1
30+1
30+1		 26
31
31
31		 20.436
13.800
15.221
11.300		 356,17141
396,85784
399,43844
395,05793
İtalyan Dili ve Edebiyatı DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 17.738
16.100
15.935
14.800		 381,28226
398,24854
395,56175
385,29303
Arap Dili ve Edebiyatı DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 23.280
16.900
20.499
19.400		 363,13158
395,32658
377,99417
365,71141
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji SÖZ 30+1
30+1
30+1
20+1		 31
31
31
21		 32.710
25.000
19.448
25.200		 342,49055
380,52084
393,50204
374,94890
Adalet TYT 110+3
110+3		 113
113		 294,83282
318,41412		 390.155
367.000
İlahiyat SÖZ 160+4
180+5
180+5
180+5		 164
185
185
185		 37.269
22.700
23.784
17.600		 338,53900
383,33399
388,20833
384,34760
İşletme (İngilizce) EA 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 71.522
66.900
76.462
81.900		 334,77254
380,67553
360,85175
343,48892
İlahiyat (İÖ) SÖZ 90+3
100+3
100+3
100+3		 93
103
103
103		 57.915
31.500
33.256
27.300		 324,29622
373,55243
378,92138
372,64688
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 105.414
70.900
69.104
69.900		 317,83348
378,57754
365,34301
350,93727
Gazetecilik SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 52.584
44.100
35.896
45.800		 327,55273
362,79235
376,72239
357,74224
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100+3
100+3
100+3
95+3		 103
103
103
98		 51.145
45.800
41.044
54.000		 328,46208
361,53188
372,81113
352,55054
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 138.316
86.600
79.604
76.700		 304,61087
370,63696
358,98698
346,63925
İktisat (İngilizce) EA 150+4
150+4
150+4
165+5		 154
154
154
170		 104.461
91.300
97.305
102.000		 318,28328
368,33677
349,48481
332,33152
Latin Dili ve Edebiyatı DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 25.675
25.500
24.565
25.600		 355,48227
364,93677
363,30186
340,76322
İç Mimarlık SAY 60+2
60+2

 62
62

 140.744
141.000

 313,29944
362,44604
Sanat Tarihi SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 58.795
51.500
60.641
92.800		 323,78376
357,75293
360,62204
334,50592
Matematik SAY 110+3
110+3
110+3
120+3		 113
113
113
123		 155.294
147.000
158.242
159.000		 304,62176
358,44351
316,28578
298,82883
Coğrafya SÖZ 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 93.669
73.900
69.070
78.100		 307,39213
344,96238
356,21988
340,57638
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 29.278
32.600
27.613
27.000		 344,30189
341,84226
353,27336
335,29075
İşletme EA 280+7
280+7
290+8
300+8		 287
287
298
308		 217.750
213.000
213.546
234.000		 280,90201
321,11194
305,84954
287,57479
Sosyoloji EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 175.656
140.000
132.865
106.000		 292,26768
346,65878
333,10113
330,86052
İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 5+0


 5


 34.041


 341,31676
—-
İktisat EA 220+6
220+6
230+6
240+6		 226
226
236
246		 186.879
182.000
184.978
192.000		 289,02588
331,15083
314,33361
298,73162
Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 70.427
46.500
46.536
28.300		 215,91744
297,21608
295,23265
330,31420
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 37.335
38.500
34.831
42.400		 319,16500
322,22439
330,09217
282,31479
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20+0


 20


 51.258


 328,38084
—-
Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) EA 30+1
30+1

 31
31

 168.278
192.000

 294,51805
327,69522
Leh Dili ve Edebiyatı DİL 35+1
35+1
35+1
35+1		 36
36
36
36		 35.528
38.500
39.172
37.800		 324,87162
322,40203
317,20015
296,80644
Maliye EA 110+3
110+3
110+3
120+3		 113
113
113
123		 246.234
216.000
208.693
212.000		 274,16253
320,19437
307,22363
293,17427
Felsefe EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 265.775
237.000
256.500
280.000		 270,06084
314,16762
294,79255
277,38413
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10+0


 10


 90.970


 308,46045
—-
Lojistik Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
72+2		 72
72
72
74		 254.725
267.000
241.376
246.000		 272,33917
305,88275
298,45473
284,74450
Hititoloji DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
39
41		 58.204
67.800
Dolmadı
196.000		 256,77569
237,61710
Dolmadı
304,95888
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 300.146
273.000
264.950
284.000		 263,34463
304,51825
292,82209
276,49137
Biyoloji SAY 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 210.731
249.000
264.585
277.000		 277,64478
301,90152
270,87122
253,67409
Ekonometri EA 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 319.340
292.000
292.432
323.000		 259,90934
299,87025
286,79971
269,13730
Fizik (İngilizce) SAY 40+1
40+1

 41
41

 235.192
259.000

 268,01204
297,94795
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 245.881
244.000
280.939
286.000		 267,16021
293,68399
297,69753
287,66361
Bilgi ve Belge Yönetimi EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 422.900
364.000
352.588
388.000		 244,04051
284,35007
275,22858
258,41399
Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 75+2
75+2
75+2
75+2		 77
77
77
77		 294.180
303.000
315.249
314.000		 249,43934
281,88952
256,66122
244,72490
Antropoloji EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 435.084
377.000
369.084
400.000		 242,40838
281,82814
272,39501
256,64323
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) EA 25+1
25+1
25+1
25+1		 26
26
26
26		 450.605
383.000
402.869
493.000		 240,38370
280,74901
266,95231
244,49790
Gazetecilik (UE-Ücretli) SÖZ 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 331.702
338.000
381.816
375.000		 252,61566
275,72347
280,74353
274,21799
Fizik SAY 60+2
60+2

 62
62

 306.384
310.000

 246,13143
279,79269
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 356.303
387.000
408.004
406.000		 248,96893
267,54348
276,79044
270,05858
Bilim Tarihi EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 472.910
446.000
454.143
584.000		 237,57084
269,77781
259,54989
234,65887
Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 482.287
460.000
477.460
639.000		 236,40107
267,45273
256,42973
229,03040
Kimya SAY 50+2


 52


 243.641


 265,06243
—-
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 538.569
496.000
520.149
654.000		 228,81303
261,93358
251,02278
227,39939
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 75+2


 77


 354.187


 254,13720
Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 35
38
41
41		 Dolmadı

61.710
62.600		 Dolmadı

253,88313
229,11027
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1500+38
1400+35
1500+38
3000+75		 1294
1.435
1538
1318		 Dolmadı
624.000
590.062
Dolmadı		 Dolmadı
244,93690
243,05403
Dolmadı
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 40+1
30+1
30+1
30+1		 41
31
31
31		 68.367
65.200
73.552
56.300		 229,26246
244,35287
225,04586
243,91597
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 250+7
100+3
250+7
1500+38		 229
103
220
127		 Dolmadı
638.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
243,25433
Dolmadı
Dolmadı
Şehir ve Bölge Planlama SAY 60+2


 62


 327.233


 240,81530
—-
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) EA 200+5
100+3
250+7
2000+50		 96
103
198
79		 Dolmadı
661.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
240,60267
Dolmadı
Dolmadı
Sosyoloji (Açıköğretim) EA 300+8
300+8
300+8
1000+25		 215
308
308
313		 Dolmadı
679.000
768.759
Dolmadı		 Dolmadı
238,62555
224,26003
Dolmadı
İşletme (Açıköğretim) EA 250+7
250+7
250+7
1000+25		 248
257
257
228		 Dolmadı
679.000
797.766
Dolmadı		 Dolmadı
238,60121
218,46372
Dolmadı
Tarih (Açıköğretim) SÖZ 1000+25
1000+25
1000+25
1000+25		 972
1.025
1025
1025		 Dolmadı
676.000
729.594
730.000		 Dolmadı
227,05871
235,68044
235,56241
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 200+5
200+5
500+13
 152
205
192
 Dolmadı
734.000
Dolmadı
 Dolmadı
232,68347
Dolmadı
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 300+8
300+8
500+13
 293
308
259
 Dolmadı
739.000
Dolmadı
 Dolmadı
232,21434
Dolmadı
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) SAY 150+4
150+4
250+7
2000+50		 73
154
140
100		 Dolmadı
524.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
232,02332
Dolmadı
Dolmadı
Coğrafya (Açıköğretim) SÖZ 1500+38
1400+35
1500+38
1400+35		 807
1.435
1538
1435		 Dolmadı
811.000
818.647
783.000		 Dolmadı
205,95903
224,05545
230,62265
İktisat (Açıköğretim) EA 150+4
150+4
250+7
600+15		 52
154
120
62		 Dolmadı
808.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
225,59677
Dolmadı
Dolmadı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 300+8
300+8
500+13
 143
308
262
 Dolmadı
808.000
Dolmadı
 Dolmadı
225,58594
Dolmadı
Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) EA 150+4
120+3
150+4
150+4		 61
123
115
146		 Dolmadı
814.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
225,08411
Dolmadı
Dolmadı
Felsefe (Açıköğretim) EA 150+4
150+4
250+7
500+13		 57
154
84
60		 Dolmadı
915.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,25269
Dolmadı
Dolmadı
Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 450+12
450+12		 462
462		 195,78436
189,43232		 1.515.400
1.704.000
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2000+50
2000+50		 2050
2050		 193,54434
191,68077		 1.544.409
1.684.000
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) TYT 800+20
800+20		 820
820		 199,14103
193,00322		 1.466.544
1.670.000
Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300+8
300+8		 308
308		 198,75731
193,12351		 1.472.375
1.669.000
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2200+55
2200+55		 2255
2255		 197,08666
196,79280		 1.497.110
1.623.000
Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 800+20
 820
 192,09315
 1.561.061
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1000+25
1000+25		 1025
1025		 214,88104
205,29520		 1.232.043
1.503.000
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2000+50
2000+50		 2050
2050		 209,03550
209,36871		 1.315.431
1.445.000
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) TYT 150+4
130+4		 154
134		 200,61253
211,85524		 1.443.942
1.410.000
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2300+58
2000+50		 2358
2050		 216,76987
213,17805		 1.206.424
1.392.000
Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) TYT 200+5
200+5		 205
205		 225,76417
233,44978		 1.085.926
1.124.000
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 150+4
150+4		 154
154		 226,21383
233,62374		 1.079.957
1.122.000
İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 20+0
20+0

 1


 Dolmadı


 Dolmadı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Üc EA 10+0
10+0


Dolmadı


 Dolmadı
Rekreasyon (Açıköğretim) EA 150+4
800+20

 27
122

 Dolmadı


 Dolmadı
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) EA 800+20
800+20

 120
442

 Dolmadı


 Dolmadı
Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 2+0


Dolmadı


 Dolmadı
İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 20+0
20+0


Dolmadı


 Dolmadı

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