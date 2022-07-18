|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim-Ücretli)
|TYT
|180+5
180+5
|185
185
|238,74928
243,84856
|926.154
999.000
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|180+5
180+5
|185
185
|235,83139
247,33328
|960.365
958.000
| Adalet (Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|900+23
1500+38
|923
1538
|250,77752
242,08767
|784.583
1.020.000
|Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|160+4
160+4
|164
164
|255,07867
273,40644
|734.583
684.000
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|260,20460
275,17764
|677.917
669.000
|Tıp (İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|2.227
1.900
1.863
2.090
|491,21925
534,19276
524,00223
520,07963
|Tıp
|SAY
|280+7
280+7
300+8
310+8
|287
287
308
318
|3.035
2.810
2.609
2.880
|484,60119
530,08649
519,04441
514,92390
|Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)
|EA
|10+0
10+0
10+0
—
|10
10
10
—
|602
443
880
—
|462,24567
512,04939
484,65254
—
|Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|—
2
1
1
|Dolmadı
11.100
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
507,72337
Dolmadı
Dolmadı
|Diş Hekimliği (İngilizce)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|11.455
12.500
13.063
15.800
|451,23693
505,33035
482,99019
469,33580
|Diş Hekimliği
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|22.061
20.700
17.652
16.400
|430,02470
492,33145
472,76446
467,81922
|Eczacılık (İngilizce)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|29.558
31.100
30.894
30.500
|418,34070
478,26831
448,89817
437,34611
|Eczacılık
|SAY
|170+5
170+5
170+5
170+5
|175
175
175
175
|37.786
36.200
33.547
32.500
|407,11407
471,87574
444,61622
433,56086
|Hukuk
|EA
|480+12
490+13
500+13
540+14
|492
503
513
554
|5.691
3.810
4.090
4.670
|409,97264
464,73966
444,99667
431,12536
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
|DİL
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|5.122
4.270
4.481
4.060
|440,29107
462,05294
456,68664
449,93689
|Hukuk (İÖ)
|EA
|340+9
350+9
360+9
380+10
|349
359
369
390
|9.130
5.630
7.232
9.910
|397,87682
453,43366
431,64826
414,95649
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|8.019
6.770
6.703
6.470
|421,09868
442,15762
439,26394
430,74327
|Psikoloji
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|18.566
10.000
12.553
15.500
|379,32653
436,16281
419,00138
404,01102
|Mimarlık
|SAY
|80+2
80+2
70+2
—
|82
82
72
—
|72.733
67.400
58.952
—
|367,91702
435,29451
407,57482
—
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|11.950
9.340
9.148
8.300
|402,54850
427,26768
424,94602
418,99618
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|68.681
75.800
76.998
74.300
|372,01371
425,65516
385,01092
369,74944
|Kore Dili ve Edebiyatı (Korece)
|DİL
|30+1
25+1
20+1
20+1
|31
26
21
21
|13.227
11.200
9.979
10.400
|397,33271
418,18224
420,89275
406,67222
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|31.221
18.400
33.729
47.700
|364,17384
418,28299
391,82318
367,49447
|Çin Dili ve Edebiyatı (Çince)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|11.345
11.300
10.821
11.000
|405,04693
417,50608
416,98019
403,66759
|Tarih
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|8.312
7.320
7.433
11.300
|379,22548
412,73606
416,25085
395,01519
|İlahiyat (İngilizce)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|18.797
11.000
9.343
8.330
|358,45446
402,83025
410,93523
402,11212
|Dilbilimi
|DİL
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|17.071
13.300
14.709
12.000
|383,54329
408,98711
400,42255
398,76406
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|23.860
16.200
11.348
13.400
|351,72436
392,72449
406,46165
390,99972
|Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)
|DİL
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|15.694
14.300
15.722
15.000
|388,43312
404,87079
396,45064
384,48941
|Rus Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|18.290
14.600
13.829
14.000
|379,43189
404,01468
404,05810
389,29700
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|21.979
18.600
13.130
15.700
|354,17060
388,97918
403,00194
387,18794
|İlahiyat (Arapça)
|SÖZ
|25+1
30+1
30+1
30+1
|26
31
31
31
|20.436
13.800
15.221
11.300
|356,17141
396,85784
399,43844
395,05793
|İtalyan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|17.738
16.100
15.935
14.800
|381,28226
398,24854
395,56175
385,29303
|Arap Dili ve Edebiyatı
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|23.280
16.900
20.499
19.400
|363,13158
395,32658
377,99417
365,71141
|Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
20+1
|31
31
31
21
|32.710
25.000
19.448
25.200
|342,49055
380,52084
393,50204
374,94890
|Adalet
|TYT
|110+3
110+3
|113
113
|294,83282
318,41412
|390.155
367.000
|İlahiyat
|SÖZ
|160+4
180+5
180+5
180+5
|164
185
185
185
|37.269
22.700
23.784
17.600
|338,53900
383,33399
388,20833
384,34760
|İşletme (İngilizce)
|EA
|100+3
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|71.522
66.900
76.462
81.900
|334,77254
380,67553
360,85175
343,48892
|İlahiyat (İÖ)
|SÖZ
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|57.915
31.500
33.256
27.300
|324,29622
373,55243
378,92138
372,64688
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|EA
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|105.414
70.900
69.104
69.900
|317,83348
378,57754
365,34301
350,93727
|Gazetecilik
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|52.584
44.100
35.896
45.800
|327,55273
362,79235
376,72239
357,74224
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
95+3
|103
103
103
98
|51.145
45.800
41.044
54.000
|328,46208
361,53188
372,81113
352,55054
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|138.316
86.600
79.604
76.700
|304,61087
370,63696
358,98698
346,63925
|İktisat (İngilizce)
|EA
|150+4
150+4
150+4
165+5
|154
154
154
170
|104.461
91.300
97.305
102.000
|318,28328
368,33677
349,48481
332,33152
|Latin Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|25.675
25.500
24.565
25.600
|355,48227
364,93677
363,30186
340,76322
|İç Mimarlık
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|140.744
141.000
—
—
|313,29944
362,44604
—
—
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|58.795
51.500
60.641
92.800
|323,78376
357,75293
360,62204
334,50592
|Matematik
|SAY
|110+3
110+3
110+3
120+3
|113
113
113
123
|155.294
147.000
158.242
159.000
|304,62176
358,44351
316,28578
298,82883
|Coğrafya
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|93.669
73.900
69.070
78.100
|307,39213
344,96238
356,21988
340,57638
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|29.278
32.600
27.613
27.000
|344,30189
341,84226
353,27336
335,29075
| İşletme
|EA
|280+7
280+7
290+8
300+8
|287
287
298
308
|217.750
213.000
213.546
234.000
|280,90201
321,11194
305,84954
287,57479
|Sosyoloji
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|175.656
140.000
132.865
106.000
|292,26768
346,65878
333,10113
330,86052
|İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)
|SÖZ
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|34.041
—
—
—
|341,31676
—-
—
—
|İktisat
|EA
|220+6
220+6
230+6
240+6
|226
226
236
246
|186.879
182.000
184.978
192.000
|289,02588
331,15083
314,33361
298,73162
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
|DİL
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|70.427
46.500
46.536
28.300
|215,91744
297,21608
295,23265
330,31420
|Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|37.335
38.500
34.831
42.400
|319,16500
322,22439
330,09217
282,31479
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|51.258
—
—
—
|328,38084
—-
—
—
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)
|EA
|30+1
30+1
—
—
|31
31
—
—
|168.278
192.000
—
—
|294,51805
327,69522
—
—
|Leh Dili ve Edebiyatı
|DİL
|35+1
35+1
35+1
35+1
|36
36
36
36
|35.528
38.500
39.172
37.800
|324,87162
322,40203
317,20015
296,80644
|Maliye
|EA
|110+3
110+3
110+3
120+3
|113
113
113
123
|246.234
216.000
208.693
212.000
|274,16253
320,19437
307,22363
293,17427
|Felsefe
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|265.775
237.000
256.500
280.000
|270,06084
314,16762
294,79255
277,38413
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|90.970
—
—
—
|308,46045
—-
—
—
|Lojistik Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
72+2
|72
72
72
74
|254.725
267.000
241.376
246.000
|272,33917
305,88275
298,45473
284,74450
|Hititoloji
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
39
41
|58.204
67.800
Dolmadı
196.000
|256,77569
237,61710
Dolmadı
304,95888
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|300.146
273.000
264.950
284.000
|263,34463
304,51825
292,82209
276,49137
|Biyoloji
|SAY
|100+3
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|210.731
249.000
264.585
277.000
|277,64478
301,90152
270,87122
253,67409
|Ekonometri
|EA
|100+3
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|319.340
292.000
292.432
323.000
|259,90934
299,87025
286,79971
269,13730
|Fizik (İngilizce)
|SAY
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|235.192
259.000
—
—
|268,01204
297,94795
—
—
|Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|245.881
244.000
280.939
286.000
|267,16021
293,68399
297,69753
287,66361
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|422.900
364.000
352.588
388.000
|244,04051
284,35007
275,22858
258,41399
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
|SAY
|75+2
75+2
75+2
75+2
|77
77
77
77
|294.180
303.000
315.249
314.000
|249,43934
281,88952
256,66122
244,72490
|Antropoloji
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|435.084
377.000
369.084
400.000
|242,40838
281,82814
272,39501
256,64323
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte)
|EA
|25+1
25+1
25+1
25+1
|26
26
26
26
|450.605
383.000
402.869
493.000
|240,38370
280,74901
266,95231
244,49790
|Gazetecilik (UE-Ücretli)
|SÖZ
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|331.702
338.000
381.816
375.000
|252,61566
275,72347
280,74353
274,21799
|Fizik
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|306.384
310.000
—
—
|246,13143
279,79269
—
—
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|356.303
387.000
408.004
406.000
|248,96893
267,54348
276,79044
270,05858
|Bilim Tarihi
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|472.910
446.000
454.143
584.000
|237,57084
269,77781
259,54989
234,65887
|Tarih Öncesi Arkeolojisi
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|482.287
460.000
477.460
639.000
|236,40107
267,45273
256,42973
229,03040
|Kimya
|SAY
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|243.641
—
—
—
|265,06243
—-
—
—
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|538.569
496.000
520.149
654.000
|228,81303
261,93358
251,02278
227,39939
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|75+2
—
—
—
|77
—
—
—
|354.187
—
—
—
|254,13720
—
—
—
|Urdu Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|35
38
41
41
|Dolmadı
—
61.710
62.600
|Dolmadı
—
253,88313
229,11027
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|EA
|1500+38
1400+35
1500+38
3000+75
|1294
1.435
1538
1318
|Dolmadı
624.000
590.062
Dolmadı
|Dolmadı
244,93690
243,05403
Dolmadı
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|40+1
30+1
30+1
30+1
|41
31
31
31
|68.367
65.200
73.552
56.300
|229,26246
244,35287
225,04586
243,91597
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
|EA
|250+7
100+3
250+7
1500+38
|229
103
220
127
|Dolmadı
638.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
243,25433
Dolmadı
Dolmadı
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|327.233
—
—
—
|240,81530
—-
—
—
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|200+5
100+3
250+7
2000+50
|96
103
198
79
|Dolmadı
661.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
240,60267
Dolmadı
Dolmadı
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|300+8
300+8
300+8
1000+25
|215
308
308
313
|Dolmadı
679.000
768.759
Dolmadı
|Dolmadı
238,62555
224,26003
Dolmadı
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|250+7
250+7
250+7
1000+25
|248
257
257
228
|Dolmadı
679.000
797.766
Dolmadı
|Dolmadı
238,60121
218,46372
Dolmadı
|Tarih (Açıköğretim)
|SÖZ
|1000+25
1000+25
1000+25
1000+25
|972
1.025
1025
1025
|Dolmadı
676.000
729.594
730.000
|Dolmadı
227,05871
235,68044
235,56241
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|200+5
200+5
500+13
—
|152
205
192
—
|Dolmadı
734.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
232,68347
Dolmadı
—
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
|EA
|300+8
300+8
500+13
—
|293
308
259
—
|Dolmadı
739.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
232,21434
Dolmadı
—
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|SAY
|150+4
150+4
250+7
2000+50
|73
154
140
100
|Dolmadı
524.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
232,02332
Dolmadı
Dolmadı
|Coğrafya (Açıköğretim)
|SÖZ
|1500+38
1400+35
1500+38
1400+35
|807
1.435
1538
1435
|Dolmadı
811.000
818.647
783.000
|Dolmadı
205,95903
224,05545
230,62265
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|150+4
150+4
250+7
600+15
|52
154
120
62
|Dolmadı
808.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
225,59677
Dolmadı
Dolmadı
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|300+8
300+8
500+13
—
|143
308
262
—
|Dolmadı
808.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
225,58594
Dolmadı
—
|Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
|EA
|150+4
120+3
150+4
150+4
|61
123
115
146
|Dolmadı
814.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
225,08411
Dolmadı
Dolmadı
|Felsefe (Açıköğretim)
|EA
|150+4
150+4
250+7
500+13
|57
154
84
60
|Dolmadı
915.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,25269
Dolmadı
Dolmadı
|Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)
|TYT
|450+12
450+12
|462
462
|195,78436
189,43232
|1.515.400
1.704.000
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|2000+50
2000+50
|2050
2050
|193,54434
191,68077
|1.544.409
1.684.000
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim)
|TYT
|800+20
800+20
|820
820
|199,14103
193,00322
|1.466.544
1.670.000
|Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)
|TYT
|300+8
300+8
|308
308
|198,75731
193,12351
|1.472.375
1.669.000
|Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
|TYT
|2200+55
2200+55
|2255
2255
|197,08666
196,79280
|1.497.110
1.623.000
|Marka İletişimi (Açıköğretim)
|TYT
|800+20
—
|820
—
|192,09315
—
|1.561.061
—
| Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1000+25
|1025
1025
|214,88104
205,29520
|1.232.043
1.503.000
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|TYT
|2000+50
2000+50
|2050
2050
|209,03550
209,36871
|1.315.431
1.445.000
|Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150+4
130+4
|154
134
|200,61253
211,85524
|1.443.942
1.410.000
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|TYT
|2300+58
2000+50
|2358
2050
|216,76987
213,17805
|1.206.424
1.392.000
|Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|200+5
200+5
|205
205
|225,76417
233,44978
|1.085.926
1.124.000
|Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150+4
150+4
|154
154
|226,21383
233,62374
|1.079.957
1.122.000
|İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|EA
|20+0
20+0
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Üc
|EA
|10+0
10+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Rekreasyon (Açıköğretim)
|EA
|150+4
800+20
—
—
|27
122
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
|EA
|800+20
800+20
—
—
|120
442
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|EA
|20+0
20+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
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