İstanbul'un karlı baharları... Mart bu yıl da kapıdan baktırır mı?

İstanbul'un karlı baharları... Mart bu yıl da kapıdan baktırır mı?

Türkiye kurak bir sonbahar geçirdi ve şimdi de maalesef kurak bir kış geçiriyor. Barajların doluluk oranlarının alarm verdiği İstanbul'da da hâlâ yeterli yağışın gerçekleşmemesi, hatta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi iklim değişikliği, kuraklık, susuzluk gibi başlıklar altında ele alınması gereken önemli bir konu. Bu mevsimde hâlâ ilk karın düşmediği İstanbul'un kış tarihine bakıldığında bazı yıllar şubat, mart, hatta nisan aylarında ciddi miktarda kar yağdığı görülüyor.

HER İKİ MART AYINDAN BİRİNDE 1987 kışı/İstanbul Her yoğun kar yağışı konusu açıldığında ilk akla gelen meşhur 1987 kışı olsa da, son otuz yıla bakıldığında İstanbul'da mart ayında ciddi oranda kar yağışının gerçekleştiği yıllar az değil.

1987 kışı/İstanbul "İstanbul için bakıldığında tarihimiz mart ayında yağan karlarla dolu aslında" diyen Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel "Mart ve nisanda, nisan ayında daha az olmak üzere, neredeyse iki mart ayının birinde Marmara'ya kar yağışı düşmüş. Ama bu noktada hafif kar yağışı ile hayatı olumsuz etkileyecek miktarda kar yağışını birbirinden ayırmak lazım. Mart ayında en kuvvetli kar yağışının olduğu yıllardan biri 1987'ydi" dedi.

1987 kışı/ İstanbul "KARADENİZ MARMARA'NIN ŞANSI" İstanbul’da karın on beş gün süreyle yağdığı 1987 yılı mart ayında bazı bölgelerde kar yüksekliği bir metreye yaklaşırken, eğitime de günlerce ara verilmişti. Yine geçen yıl İstanbul'da kar 10 Mart itibarıyla etkisini göstermeye başlamış, beş gün boyunca da aralıklarla devam etmişti.

"Çok uzak geçmiş değil. Geçen yıl TIR'ar yollarda kalmış, ana ulaşım yolları karla kaplanmıştı" hatırlatmasında bulunan Öztel "Sibirya ve Karadeniz'den aldığımız soğuk havanın etkisiyle oluşmuştu. Karadeniz Marmara'nın şansı aslında. Karadeniz üzerinde oluşan vortex dediğimiz hava akımının ilk etkilediği bölgelerden biri İstanbul" dedi.

İSTANBUL'UN KARLI BAHARLARI 2004 kışı/İstanbul 1995-1997 ile 2003-2004 kışlarının mart aylarında İstanbul'da yine hayatı olumsuz etkileyecek miktarda kar yağdığına dikkat çeken Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel "Mart, hatta nisan aylarında Marmara Bölgesi'nde kar yağışı sürpriz bir olay değil, hatta bazı yıllarda hayatı, ulaşımı olumsuz etkileyecek, ama su havzalarını ciddi oranda iyileştirecek miktarda kar yağışı alabilmişiz" şeklinde konuştu.

2021 kışı/İstanbul Bu anlamda sistematik bir döngüden bahsetmenin mümkün olmadığını belirten Öztel "Maalesef hava durumunda, meteorolojide bu olmuyor. Benim size söyleyebileceğim 7-8 yılda bir hayatı olumsuz etkileyebilecek miktarda kar yağıyor. Ancak marttaki uzun kar yağışlarına güven olmaz demek istiyorum. Hava tahmininin, meteorolojinin doğası bu" ifadelerini kullandı.

OCAK SONU, ŞUBAT, BELKİ DE MART... 'İstanbul'un havasına güven olmaz' sözünün de ışığında, 'Bu yıl da yine mart ayında yoğun bir kar yağışı olur mu? sorusu merak ediliyor. "Önce kuvvetli lodos, ardından soğuk cephe ve kar. Bu, kışın hep çalışan bir sistem" diyen Hüseyin Öztel "Bu sefer ocak ayı sonunda belki bir şeyler olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

2021 kışı/İstanbul Öztel "Şubat ve mart ayıyla ilgili ayağı yere basan yorumlar yaparsak, biz şu anda ortaya çıkan sıcak havanın, yüksek basıncın etkisinde kaldığımız için sisli puslu birbirine benzeyen güneşli günler gördük. Ancak hava değişiyor, Avrupa'da değişti, Türkiye'de de değişecek. Ama bu mart geçtiğimiz mart kadar soğuk ve kar yağışlı geçecek anlamına gelmesin. Biz şubattan ümitliyiz" şeklinde konuştu.