İstanbul'un enflasyonu yüzde 94'ü aştı

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) şehrin enflasyon oranı olarak da kabul edilen İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ninİndeksi'nin haziran ayı gelişmelerini açıkladı.

Buna göre perakende fiyat hareketlerini gösteren İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 4.03, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 94.19 yükseldi. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Fiyatları İndeksi ise aylık yüzde 8.17, yıllık olarak da yüzde 87.98 arttı.

İTO verilerine göre Haziran 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5,16, Konut Harcamalarında yüzde 5.06, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 4.55, Gıda Harcamalarında yüzde 3.79, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3.72, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 3.57, Giyim harcamalarında yüzde 2.12 ve Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0.52 artış kaydedildi.

ENERJİDE HIZLI YÜKSELİŞ

Haziranda toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 15.11, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 10.34, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 8.06, Mensucat Grubunda yüzde 6.75, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 5.33, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 3.52 artış, Madenler Grubunda ise yüzde 1 düşüş görüldü.