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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında sağanak yağış başladı | Son dakika haberleri

        İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında sağanak yağış başladı

        İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış etkisini artırarak devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 22:58 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:58
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        İstanbul'da sağanak yağış
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        İstanbul'da gece saatlerde başlayan sağanak zaman zaman etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kentin Avrupa ve Anadolu yakasında gök gürültüsüyle başlayan yağmur sağanak yağışa dönüştü. Kent içi trafikte yer yer aksamalar meydana geldi.

        Ayrıntılar gelecek...

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        #İstanbul sağanak
        #haberler
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