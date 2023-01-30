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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 2 milyon liralık gasp

İstanbul'da gangster filmlerini aratmayan olay! İddiaya göre Arnavutköy ilçesinde Serdar Şentürk, daha önce ticari ilişkileri bulunan İsa Gören ve Halis Yeter ile banka hesabına para yatırmak için sözleşti. Taraflar fabrikada buluşmasının ardından Şentürk'ün kafasına silah dayayan ikili, içinde 2 milyon lira bulunan çantayı alarak araçları ile olay yerinden uzaklaştı. Şüpheliler kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü

Giriş: 30.01.2023 - 22:24 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 2 milyon liralık gasp
DHA

İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre Serdar Şentürk, aralarında daha önceden ticari ilişki bulunan 2 kişiyle, kendisine ait parayı bankaya yatırmak için sözleşti.

Buluştuğu 2 kişi, Şentürk'ün kafasına silah dayayarak 2 milyon lirasını gasp etti. Şüpheliler ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, fabrikaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay bugün 14.00 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir beton fabrikasında yaşandı. İddiaya göre Serdar Şentürk, daha önce ticari ilişkileri bulunan İsa Gören ve Halis Yeter ile banka hesabına para yatırmak için sözleşti. Yeter ve Gören, 81 ACB 914 plakalı otomobil ile geldikleri beton fabrikasında Şentürk ile buluştu.

Şentürk'ün kafasına silah dayayan ikili, içinde 2 milyon lira bulunan çantayı alarak araçları ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

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