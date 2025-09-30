İstanbul'un 22 ilçesinde saatler süren elektrik kesintisi yaşanacak! 1 Ekim 2025 Çarşamba İstanbul'da elektriği kesilecek ilçe ve mahalleler

1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA NERELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

BEDAŞ, İstanbul'da yarın da elektrik kesintilerinin devam edeceğini duyurdu. Programlı bakım çalışmaları kapsamında 22 ilçe ve birçok mahallede elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler sabah saatlerinde başlayarak, bazı bölgelerde akşam vaktine kadar devam edecek. Elektrik kesintisi yapılacak ilçeler şöyle;

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Şişli

Zeytinburnu