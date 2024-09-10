Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Quatuor Ebène konserilye sona eriyor

        Oda Müziği Festivali Quatuor Ebène konserilye sona eriyor

        Bu yıl dördüncü kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 16-18 Eylül'de gerçekleşecek çocuklara ve gençlere yönelik "Enstrümanları Tanıyalım: Anadolu Nefesli Beşlisi ile Tahta Nefesli Çalgılar" atölyesi, Anadolu Nefesli Beşlisi ile Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov'un ilk kez bir araya geleceği özel konser ve Quatuor Ebène'in CRR'deki kapanış konseriyle sona erecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 00:24 Güncelleme: 10.09.2024 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oda Müziği Festivali'nde son konserler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu yıl dördüncü kez uluslararası sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin zengin programı, 16-18 Eylül’de gerçekleşecek iki konser ve bir atölyeyle sona eriyor!

        İlgi çekici konserleriyle yediden yetmişe dinleyicilerin beğenisini kazanan, Türkiye’nin en önemli oda müziği topluluklarından Anadolu Nefesli Beşlisi, 16 Eylül Pazartesi günü saat 17.30’da “Enstrümanları Tanıyalım: Anadolu Nefesli Beşlisi ile Tahta Nefesli Çalgılar” başlıklı bir atölye gerçekleştirecek. Beşli; flüt, obua, klarnet, fagot ve kornonun büyülü ses dünyasını çocuklar ve gençlerle paylaşmanın yanı sıra enstrümanların tarihini ve gelişimlerini kısa örnekler seslendirerek sunacak. Ayrıca klarnet sanatçısı Kıvanç Fındıklı'nın eser düzenlemeleriyle kısa bir konser de gerçekleştirecek olan Anadolu Nefesli Beşlisi, bu etkinlikle çocukların ve gençlerin klasik batı müziğine olan ilgilerini artırmayı hedefliyor.

        Anadolu Nefesli Beşlisi, 17 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de ise, ödüllü Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov ile CRR Konser Salonu’nda özel bir konser verecek. Yıldız isimlerin ilk kez aynı sahnede bir araya geleceği konserde, Prokofiev’in “Romeo and Juliet” adlı eseri de, Kıvanç Fındıklı’nın aranjesiyle ilk kez seslendirilecek.

        Festivalin kapanış konserini ise 18 Eylül Çarşamba akşamı 20.00’de, günümüzün en ünlü yaylı dörtlülerinden biri olan efsanevi Quatuor Ebène verecek. Uluslararası platformda bıraktıkları kalıcı yankılarla oda müziğine yeni bir soluk kazandıran dörtlü, CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek kapanış konserinde Haydn, Britten ve Beethoven’dan oluşan muhteşem bir program sunacak.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen festivalin ücretli konserlerinin biletleri Biletix’ten; ücretsiz konser, söyleşi ve atölyelerin biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebiliyor.

        REKLAM

        PROGRAM

        FESTİVAL KONSERLERİ

        17 Eylül Salı 20.00 Anadolu Nefesli Beşlisi & Ludmil Angelov / CRR

        18 Eylül Çarşamba 20.00 Kapanış Konseri: Quatuor Ébène / CRR Konse Salonu

        ÇOCUK ATÖLYELERİ

        16 Eylül Pazartesi 17.30 Enstrümanları Tanıyalım: Anadolu Nefesli Beşlisi ile Tahta Nefesli Çalgılar / CRR Konser Salonu Fuayesi

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İzmir'de Kerem şov!
        İzmir'de Kerem şov!
        Mehmet Ayan yazdı: 1' 444'ten fazlası
        Mehmet Ayan yazdı: 1' 444'ten fazlası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Montella'yı rahat bırakın"
        "Montella'yı rahat bırakın"
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        'Orta Doğu'da savaş çıkmasını isteyenler var'
        'Orta Doğu'da savaş çıkmasını isteyenler var'
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Habertürk Anasayfa