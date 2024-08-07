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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 31 Ağustos'ta başlıyor

        İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 31 Ağustos'ta başlıyor

        İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 31 Ağustos–18 Eylül tarihleri arasında dördüncü kez gerçekleşecek! Bu yıl, birçoğu ilk kez ülkemize gelen Cello Duello, Tambuco Percussion Ensemble, Baltık Gitar Dörtlüsü, SONICO-The Edge of Tango, Ludmil Angelov ve Ebene Quartet gibi yıldız isimleri ve efsanevi oda müziği gruplarını ağırlamaya hazırlanan festivalin biletleri satışa çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 00:18 Güncelleme: 07.08.2024 - 00:18
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        Oda Müziği Festivali 31 Ağustos'ta başlıyor
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        Bu yıl 31 Ağustos–18 Eylül 2024 tarihlerinde müzikseverleri ağırlamaya hazırlanan 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin içeriği bu yıl farklı müzik türleriyle ve enstrümanlarla genişlerken daha da kapsayıcı bir program sunuyor. 31 Ağustos Cumartesi akşamı açılış konserinde efsanevi çellistler Jens Peter Maintz ve Wolfgang Emanuel Schmidt’ten oluşan Cello Duello’yu ilk kez Türkiye’de ağırlayacak olan festival aynı zamanda Villa Musica; Vincent Mussat, Joë Christophe ve Nil Kocamangil; Baltık Gitar Dörtlüsü; SONICO; Tambuco Percussion Ensemble ile Ludmil Angelov ve Anadolu Nefesli Beşlisi’nin konserlerine ev sahipliği yapacak. Festivalin kapanış konserini ise 18 Eylül Çarşamba akşamı günümüzün en ünlü yaylı dörtlülerinden biri olan efsanevi Quatuor Ebène verecek.

        Cello Duello
        Cello Duello

        DÜNYA ÇAPINDAKİ MÜZİSYENLERLE SÖYLEŞİLER

        Dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarının sevdikleri müzikleri öğrenmek ve onlarla bu müzikler üzerine sohbet etmek amacıyla düzenlenen OFF-THE-RECORD söyleşileri, Feyzi Erçin’in moderatörlüğünde müzik dünyasının sınırlarını aşarak, farklı müzik türlerini bir araya getiren yepyeni bir deneyim sunacak. Söyleşilerin bu yılki konukları, Villa Musica; Joë Christophe ve Vincent Mussat; Tambuco Percussion Ensemble ile Anadolu Nefesli Beşlisi ve Ludmil Angelov olacak.

        Anadolu Nefesli Beşlisi
        Anadolu Nefesli Beşlisi

        Dördüncü yılında da konservatuvar öğrencilerini dünyaca ünlü isimlerle buluşturmaya devam eden İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, “İlham Veren Buluşmalar” adlı söyleşi serisinde ise bu yıl, aynı zamanda festivalin masterclass’larını gerçekleştirecek olan Prof. Jens Peter Maintz, Prof. Joë Christophe ve Prof. Rick Stotijn’i ağırlayacak.

        ÇOCUKLARA ÖZEL

        Tambuco Percussion Ensemble
        Tambuco Percussion Ensemble

        Çok özel iki etkinlikle çocukları da festivalin tadını çıkarmaya davet eden 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında çocuklar için iki farklı atölye çalışması gerçekleşecek. Meksika'dan Gelen Ritim: Tambuco ile Çocuklariçin Beden Perküsyonu Atölyesi’nde Meksika kökenli ve dört kez GRAMMY ödülüne aday gösterilen ünlü perküsyon grubu Tambuco Percussion Ensemble’ın üyeleri, 15 Eylül’de çocuklarla bir beden perküsyonu ve ritim çalışmaları gerçekleştirecek. Türkiye’nin en önemli oda müziği topluluklarından Anadolu Nefesli Beşlisi ise 16 Eylül’de Enstrümanları Tanıyalım - Tahta Nefesli Çalgılar başlıklı atölyede flüt, obua, klarnet, fagot ve kornonun büyülü ses dünyasını paylaşıp enstrümanların tarihi ve gelişimlerini kısa örnekler seslendirerek sunacak.

        MASTERCLASS PROGRAMLARI

        Joë Christophe
        Joë Christophe

        İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin, klasik müzik öğrencilerini, çoğu Türkiye’de ilk kez eğitim verecek olan usta isimlerle buluşturan masterclass programları bu yıl üç enstrüman odağında gerçekleşecek. Efsanevi çellist Prof. Jens Peter Maintz’ın viyolonsel; Fransız klarnet sanatçısı Prof. Joë Christophe’un klarnet; günümüzün en önemli kontrbas sanatçılarından ve eğitmenlerinden biri olarak kabul gören Prof. Rick Stotijn’in ise kontrbas masterclass’ı düzenleyeceği program, yarının yıldızlarını sanatseverlerle buluşturacak masterclass kapanış konserleriyle sona erecek. Bu yıl onlarca farklı ülkeden yüzlerce kişinin başvurduğu masterclass programları, benzerlerinden farklı olarak hem başvurunun hem de katılımın ücretsiz olmasıyla da dikkat çekiyor.

        Jens Peter Maintz
        Jens Peter Maintz

        İBB Kültür’ün destekleriyle düzenlenen 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin biletleri, Biletix'ten temin edilebilir. Festival kapsamındaki ücretsiz konser, söyleşi ve atölyelerin biletleri ise 28 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’den itibaren İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

        PROGRAM

        FESTİVAL KONSERLERİ

        31 Ağustos Cumartesi 20.00 Açılış Konseri: Cello Duello / CRR Konser Salonu

        3 Eylül Salı 20.00 Villa Musica İstanbul’da / Baruthane

        6 Eylül Cuma 20.00 Christophe & Kocamangil & Mussat / CRR Konser

        Salonu

        9 Eylül Pazartesi 20.00 Baltık Gitar Dörtlüsü / Baruthane

        11 Eylül Çarşamba 20.00 SONICO Ensemble / CRR Konser Salonu

        14 Eylül Cumartesi 20.00 Tambuco Percussion Ensemble / CRR Konser Salonu

        17 Eylül Salı 20.00 Anadolu Nefesli Beşlisi & Ludmil Angelov / CRR Konser

        Salonu

        18 Eylül Çarşamba 20.00 Kapanış Konseri: Quatuor Ébène / CRR Konser Salonu

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        OFF THE RECORD SÖYLEŞİLERİ

        Moderatör: Feyzi Erçin

        2 Eylül Pazartesi 19.30 Villa Musica Trio Söyleşisi / Metrohan

        5 Eylül Perşembe 19.30 Joë Christophe & Vincent Mussat Söyleşisi/ Metrohan

        13 Eylül Cuma 19.30 Tambuco Percussion Ensemble Söyleşisi / Metrohan

        15 Eylül Pazar 19.30 Anadolu Nefesli Beşlisi & Ludmil Angelov Söyleşisi /

        Metrohan

        İLHAM VEREN BULUŞMALAR SÖYLEŞİ SERİSİ

        28 Ağustos Çarşamba 16.00 Prof. Jens Peter Maintz / CRR Konser Salonu

        7 Eylül Cumartesi 17.30 Prof. Joë Christophe / CRR Konser Salonu

        12 Eylül Perşembe 17.30 Prof. Rick Stotijn / CRR Konser Salonu

        ÇOCUK ATÖLYELERİ

        15 Eylül Pazar 12.00 Tambuco ile Beden Perküsyonu Atölyesi / Bulgur Palas

        16 Eylül Pazartesi 17.30 Enstrümanları Tanıyalım: Anadolu Nefesli Beşlisi ile

        Tahta Nefesli Çalgılar / CRR Konser Salonu Fuayesi

        MASTERCLASSPROGRAMLARI

        28 Ağustos – 1 Eylül Viyolonsel Masterclass’ı: Prof. Jens Peter Maintz / CRR

        Konser Salonu

        5 – 8 Eylül Klarnet Masterclass’ı: Prof. Joë Christophe / CRR

        Konser Salonu

        12 – 15 Eylül Kontrbas Masterclass’ı: Prof. Rick Stotijn / CRR Konser

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        Salonu

        29 Ağustos Perşembe 17.00 Viyolonsel Masterclass’ı Kapanış Konseri / CRR

        Konser Salonu

        8 Eylül Pazar 18.30 Klarnet Masterclass’ı Kapanış Konseri / CRR Konser

        Salonu

        15 Eylül Pazar 16.00 Kontrbas Masterclass’ı Kapanış Konseri / CRR Konser

        Salon

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        #İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali
        #klasik müzik
        #konser
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