İstanbul'u birbirine katan caniye ek gözaltı

İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişi yaralayan saldırgan Güven Güler’in yaptıkları dehşete düşürmeye devam ediyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre son olarak katil zanlısıyla ilgili şoke eden bir gerçek daha çıkması üzerine soruşturma bir gün daha uzatıldı. Katil zanlısı Güven Güler ile birlikte 2 kişi hakkında bir gün daha gözaltı kararı alındı.

İŞTE DEHŞETE DÜŞÜREN OLAYLARIN DETAYLARI

İstanbul'u dehşete düşüren olayda, çok sayıda suç kaydı bulunan Güven Güler, Başakşehir'de gece saatlerinde arkadaşı Ergül Maden'i öldürdükten sonra sabah saatlerinde amcasının eşi Güllü Güler'i silahla vurarak katletmişti. Güler, bunlarla da kalmayıp iki cinayetten sonra amcasının kızı Sevim Tepe ile kocası Adem Tepe'yi de silahla vurup yaralamıştı.