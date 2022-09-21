İstanbul'u birbirine katan caniye ek gözaltı

İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişi yaralayan saldırgan Güven Güler’in yaptıkları dehşete düşürmeye devam ediyor.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre son olarak katil zanlısıyla ilgili şoke eden bir gerçek daha çıkması üzerine soruşturma bir gün daha uzatıldı. Katil zanlısı Güven Güler ile birlikte 2 kişi hakkında bir gün daha gözaltı kararı alındı.
İŞTE DEHŞETE DÜŞÜREN OLAYLARIN DETAYLARI
İstanbul'u dehşete düşüren olayda, çok sayıda suç kaydı bulunan Güven Güler, Başakşehir'de gece saatlerinde arkadaşı Ergül Maden'i öldürdükten sonra sabah saatlerinde amcasının eşi Güllü Güler'i silahla vurarak katletmişti. Güler, bunlarla da kalmayıp iki cinayetten sonra amcasının kızı Sevim Tepe ile kocası Adem Tepe'yi de silahla vurup yaralamıştı.
İKİ POLİSİ YARALAMIŞTI
Peş peşe gerçekleştirdiği cinayet ve yaralama olaylarının ardından kaçan Güler, Fatih'teki uygulama noktasında kendisine kimlik soran 2 polise silahla ateş etmişti. Polis memurlarından biri çenesinden, diğeri ise yanağından yaralanmıştı. Olay sonrası saldırgan bir arkadaşıyla beraber hızla olay yerinden kaçmıştı.
VİYADÜGÜN ALTINDAKİ KANALDA YAKALANDI
Her biri dehşete düşüren olayların ardından ekiplerin peşine düştüğü Güler, Başakşehir'deki bir viyadük altında yakalanmıştı. Caninin yakalandığı yerle ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı. Güler'in, viyadüğün altında bulunan bir kanalın içinde saklandığı belirlendi. Kanalın içine giren Cinayet ekipleri zanlıyı yakalayıp dışarı çıkarttı. Yakalanan katilin ilk sözleri ‘Ben yapmadım’ oldu. Zanlı Güler, olaylarda kullandığı silahla gözaltına alındı.
AYNI GÜN BİR CİNAYET DAHA ÇIKTI
Polisin olayla ilgili derinlemesine araştırmasında bir cinayet daha ortaya çıktı. Güler ilk cinayetini işlerken başka birinin daha olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden bir tanesinin ifadesine göre saldırganın iki polisi yaralamadan önce bir kişiyi daha öldürdüğünü söylemesi üzerine çalışma derinleştirildi.
"NE YAPACAKSIN" SORUSUNA SİLAHLA KARŞILIK VERDİ
Kan donduran olayla ilgili elde edilen bilgilere göre Güler, arkadaşı Ergül Maden’i öldürdükten sonra bir arkadaşının evine gitti. Güler, burada arkadaşının babasına arkadaşını sordu. 71 yaşındaki Cemal Meşgul, "Evde yok ne yapacaksın" diye sorunca da yaşlı adamı silahla vurup öldürdü.
Çok sayıda uyuşturucu kaydı bulunan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüphelinin sorgusunun devam ettiği aktarıldı.
BİR GÜN DAHA SORGULANACAK
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan katil zanlısı Güven Güler bir gün daha emniyette kalacak. Ek gözaltı kararı alınan zanlı yarın adliyeye çıkarılacak.
Fotoğraflar: DHA
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