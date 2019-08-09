09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kurban Bayramı tatili için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, İstanbul'un giriş ve çıkış noktaları ile ana yollarda trafik yoğunluğuna neden oldu.
Ana arterler ve kavşaklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı yerlerde zaman zaman trafikte aksamalar yaşanıyor.
TEM Otoyolu'nda Ataşehir'den itibaren, D-100 Karayolu'nda ise Göztepe'den itibaren trafikte zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor.
Polis ve jandarma trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
DENETİMLER ARTTIRILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta trafiğin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere trafikteki kural ihlallerini denetledi.
Çamlıca Gişeleri Anadolu Yakası İstasyon Amirliği'nde yapılan uygulamada, ekipler hem yoldaki uygulama noktasında hem de helikopterle havada hazır bulundu.
Uygulama sırasında, kural ihlali yapan sürücüler, polis ve jandarma helikopteriyle tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler de sürücülere ceza tutanaklarını tebliğ ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Ekipler tarafından durdurulan bazı araçlarda da "Buhar" isimli jandarma köpeği tarafından arama gerçekleştirildi ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
Trafik denetiminde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlallerin tespiti yapıldı.
Uygulamada ayrıca çocuklara yönelik "Hayatı Korumak İçin, Kemerin Ses Getirsin" projesi kapsamında, araçlardaki çocuk yolculara broşür dağıtıldı, emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
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