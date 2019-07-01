Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çalışmaların sürdürülebilmesi için köprüde 4 şerit trafiğe kapalı tutuluyor.

FSM Köprüsü'nde asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde de yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 42 olarak ölçüldü.

METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Altunizade metrobüs durağında da vatandaşların metrobüsü tercih etmesiyle durakta adeta insan seli oluştu. Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntüledi.

Metrobüs durağının yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğun trafik oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları ile Altunizade katılımı durma noktasına geldi.

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