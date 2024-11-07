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        Haberler Gündem Güncel İstanbul trafiği, polisten kaçan zanlıyı yakalattı | Son dakika haberleri

        İstanbul trafiği, polisten kaçan zanlıyı yakalattı

        İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü polis ekiplerinin caddedeki denetimi sırasında kaçmaya çalıştı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından kaçmaya çalışan sürücü başarılı olamayınca motosikletli polis ekibi tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:19
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        • 1

          Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Mobilyacılar Sitesi yakınlarında bir otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin denetim yaptığı sırada gaza basarak araçların arasından kaçmaya çalıştı.

        • 2

          Polis ekipleri, 'Dur' ihtarına da uymayan sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Caddede kırmızı ışığın yanması nedeniyle araçlar durunca, sürücü trafik ışıklarında bekleyen kamyonun arkasında durmak zorunda kaldı.

        • 3

          Motosikletli yunus ekibinden iki polis, kaçan sürücüyü silah doğrultarak araçtan indirdi. Sürücü üstü arandıktan sonra gözaltına alındı.

        • 4

          Sürücünün denetimden kaçtığı anlar kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

          Görüntülerde kaçan araç sürücüsünün kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonun arkasında durması ve cadde kenarında park eden otomobil nedeniyle kaçamadığı anlar görülüyor.

          Bu sırada motosikletli iki polis sürücüyü etkisiz hale getirerek araçtan indiriyor. Üstü aranan sürücü polis merkezine götürülüyor.

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