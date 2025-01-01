İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? İşte 1 Ocak bugün İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul Valiliği, Filistin'deki katliama "dur" demek için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylem dolayısıyla 1 Ocak Çarşamba günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurmuştu. Yapılan duyuru doğrultusunda, Filistin'e destek yürüyüşü nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yollara alternatif güzergahlar belirlendi. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler? İşte 1 Ocak 2025 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar…
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"Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü 1 Ocak Çarşamba günü gerçekleşiyor. Binlerce kişi, Filistin'deki katliama "dur" demek için Galata Köprüsü'nde bir araya geldi. Bu sebeple İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Megakentte bugün trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Valiliği tarafından açıklanmıştı. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar nereler? İşte, 1 Ocak 2025 İstanbul kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar…
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İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?
İstanbul Valiliği, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylem dolayısıyla bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurmuştu.
Valilikten yapılan açıklamada, aralarında Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) da yer aldığı, Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformunun eylemi nedeniyle 31 Aralık saat 23.00'ten itibaren eylemin bitişine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacağı bildirilmişti.
Yapılan duyuru doğrultusunda, İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü başladı ve kentte bazı yollar trafiğe kapatıldı.
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1 OCAK 2025 İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ
Bu kapsamda, Fatih'te Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar ile Beyoğlu'nda Kemeraltı Caddesi'ne Karaköy Meydanı'ndan itibaren araçlar geçiş yapamayacak.
Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı’ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kemeraltı Caddesi (Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü), Bankalar Caddesi ile Tersane Caddesi'nin çift yönlü 1 Ocak saat 05.00'ten itibaren trafiğe kapatıldı.
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Saat 04.00'ten eylem bitene dek Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Vefa Karakurdu Üst Geçidi arası), Küçük Ayasofya Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollardan araçlar geçemeyecek.
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ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Kapatılan yollara alternatif olarak, Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü'nün kullanılması istendi.
Ayrıca, 1 Ocak saat 04.00'den itibaren Eyüpsultan-Eminönü Tramvay Hattı'nda Küçükpazar-Eminönü durakları arasında, Kabataş Tramvay Hattı'nda ise Kabataş-Sultanahmet arasında seferler yapılacak.
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