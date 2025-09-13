İstanbul zamlı toplu taşıma ücret tarifesi 2025: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, 12 Eylül'de yapıldı. Toplantıda, kentteki toplu ulaşım araçları, taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi kabul edildi. Böylece ''İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi?'' sorusu yanıt bulurken güncel toplu ulaşım ücret tarifesi araştırma konusu oldu. Peki; İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Eylül 2025 İstanbul toplu taşıma zammı sonrası tam ve öğrenci İstanbulkart basım ücretleri...
‘’İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi?’’ sorusu yanıt buldu. 12 Eylül’de gerçekleştirilen İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumunda alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına zam yapıldı. Oy çokluğuyla kabul edilen yüzde 30 oranındaki İstanbul toplu taşıma zammı sonrası megakentte ikamet eden vatandaşlar, ''İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi, kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Güncel toplu ulaşım ücret tarifesi merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2025 zamlı otobüs, metro, metrobüs tam ve öğrenci İstanbulkart basım ücretleri ile yeni minibüs fiyatları…
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, 12 Eylül Cuma günü Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi de görüşüldü.
Meclisteki konuşmaların ardından oylamaya geçildi. İstanbul'da toplu ulaşım araçları, taksi ve servis ücretlerine yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.
YENİ TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
İstanbul’da yeni toplu ulaşım ücret tarifesi, 15 Eylül 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
TAM İSTANBULKART BASIM ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Yüzde 30’luk zamla elektronik tam bilet 27 liradan 35 liraya,
"Mavi Kart" aylık abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarılacak.
VAPUR ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücreti 34,20 liradan 44,33 liraya,
Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücreti 38,11 liradan 49,40 liraya,
Bostancı-Adalar seferi ücreti 100,45 liradan 130,22 liraya çıkarılacak.
TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya,
mesafe ücreti kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya,
zaman tarifesi ücreti saatte 350 liradan 453,71 liraya,
kısa mesafe ücreti 135 liradan 175 liraya yükselecek.
MİNİBÜS EN KISA MESAFE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücreti;
4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya,
4 ile 7 kilometre arasında 26 liradan 34 liraya,
7 ile 11 kilometre arasında 27 liradan 35 liraya,
11 ile 15 kilometre arasında 28 liradan 36 liraya,
15 ile 20 kilometre arasında 30 liradan 39 liraya,
öğrenci ücreti ise 16 liradan 21 liraya çıkarılacak.
OKUL VE PERSONEL SERVİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Okul servislerinde 0 ile 1 kilometre arası mesafe ücreti 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya, personel servis ücretleri ise 1355 liradan 1757 liraya yükselecek.
ULAŞIMA EN SON YÜZDE 35 ZAM GELMİŞTİ
Bu yıl 15 Ocak'ta yapılan İBB UKOME toplantısında toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 35 zam yapılmıştı.
İBB'nin 26 Haziran'daki UKOME toplantısında ek olarak teklif ettiği yüzde 21,29'luk zam teklifi ise toplantıda çoğunluğu oluşturan Bakanlık temsilcilerinin "hayır" oyuyla reddedilmişti.
Kentteki ulaşıma ilişkin zam kararlarının UKOME yerine İBB Meclisinde alınması için harekete geçilmişti.
Bu kapsamda, İBB Meclisinde bugün görüşülen ulaşıma yüzde 30'luk zam teklifi, CHP grubunun çoğunlukta olması nedeniyle oy çokluğuyla kabul edildi.
