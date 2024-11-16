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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro İstanbul Tiyatro Festivali Genco Erkal'ı anıyor

        İstanbul Tiyatro Festivali Genco Erkal'ı anıyor

        İstanbul Tiyatro Festivali, Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu, tiyatro tarihimizin en önemli isimlerden, 31 Temmuz 2024'te kaybettiğimiz Genco Erkal için 16 Kasım Cumartesi saat 13.30'da ENKA Oditoryumu'nda bir anma etkinliği düzenliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 00:02 Güncelleme: 16.11.2024 - 00:02
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        Tiyatro Festivali Genco Erkal'ı anıyor
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 28. İstanbul Tiyatro Festivali, tiyatromuzun en köklü ve uzun soluklu kurumlarından Dostlar Tiyatrosu’nun kurucusu, tiyatro tarihimizin en önemli isimlerden, 31 Temmuz 2024’te kaybettiğimiz Genco Erkal için bir anma etkinliği düzenliyor.

        16 Kasım Cumartesi saat 13.30’da ENKA Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek buluşmada, İstanbul Tiyatro Festivali’nde çok özel bir yeri olan Genco Erkal, dostlarıyla birlikte anılacak. Onu “Tiyatromuzun en güçlü maratoncusuydu” diye nitelendiren Prof. Dr. Ayşegül Yüksel’in açış konuşmasının ardından Doç. Dr. Ferdi Çetin’in moderatörlüğünde Prof. Dr. Dikmen Gürün, Zeynep Oral, Seçkin Selvi, Yiğit Özatalay, Tülay Günal ve Meral Çetinkaya, Erkal’ın sanat yaşamını anlatacak. Ardından Selçuk Metin'in Vehbi Koç Vakfı Ödül Töreni için hazırladığı kısa belgesel gösterilecek

        GENCO ERKAL HAKKINDA...

        Nâzım Hikmet’ten Bertolt Brecht’e, Aziz Nesin’den Haldun Taner’e uzanan geniş bir yelpazede eserler veren Genco Erkal, sadece bir oyuncu değil tüm yönleriyle bir tiyatro insanıydı. Sanat mücadelesini 65 yıl sürdürdü. İstanbul Tiyatro Festivali’ne yönetmen veya oyuncu olarak 1991’de Merhaba ve Buruk Ezgi, 1992’de Sevdalı Bulut ve Bir Tutkunun Yüzyılı, 1994’te İnsanlarım, 1996’da Bir Takım Azizlikler, 1997’de Simyacı, 1998’de Yosma, 2000’de Can, 2002’de açılış gösterisi ve festivalin ilk ortak yapımı Nâzım’a Armağan, 2006’da Oyun Sonu, 2008’de büyük ses getiren Sivas ’93, 2010’da Kerem Gibi: Nâzım Hikmet'le 35 Yıl, 2012’de yine festivalin açılış gösterisi Nâzım ile Brecht, Biraz da Aziz Nesin ve Ben, Bertolt Brecht ve 2017’de Göçmenleeeer ile katıldı; festivalin temel taşlarından biri oldu. 2019 yılında ise festival, “Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu’na Saygıyla” başlıklı özel bir bölümle, Dostlar Tiyatrosu’nun 50. yılını Yaşamaya Dair ve Merhaba oyunlarından oluşan bir retrospektif ve geniş katılımlı bir sempozyumla kutladı.

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        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #Genco Erkal
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