İstanbul su kesintisi olan semtler (ilçeler) nereler? 8 Eylül 2022 İSKİ kesinti duyurusu ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek ve sular kaçta gelecek?

İstanbul'da bakım ve arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuru ile suların kaçta geleceği belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

8 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.09.2022 16:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.09.2022 17:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.09.2022 17:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.09.2022 14:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 08.09.2022 16:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.09.2022 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Postane Mah,Yayla Mah,İstasyon Mah,Aydıntepe Mah,Cami Mah,Evliya Çelebi Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 08.09.2022 09:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.