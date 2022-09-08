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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi olan semtler (ilçeler) nereler? 8 Eylül 2022 İSKİ kesinti duyurusu ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek ve sular kaçta gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler nereler? 8 Eylül 2022 İSKİ kesinti duyurusu

İSKİ, su kesintisi yaşanacak ilçeleri internet sitesi üzerinden duyurdu. İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek semtler ve suların saat kaçta geleceği İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İşte 8 Eylül 2022 Perşembe İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

08.09.2022 - 17:47 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul su kesintisi olan semtler (ilçeler) nereler? 8 Eylül 2022 İSKİ kesinti duyurusu ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek ve sular kaçta gelecek?

İstanbul'da bakım ve arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuru ile suların kaçta geleceği belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

8 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 16:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 17:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 17:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 14:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 08.09.2022 16:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah
Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Postane Mah,Yayla Mah,İstasyon Mah,Aydıntepe Mah,Cami Mah,Evliya Çelebi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 08.09.2022 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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