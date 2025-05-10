İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı

İstanbul’da yaşanan dehşet saçan olay, 5 Mayıs’ta Şişli’de Kazım Orbay Caddesi'nde sabah saat 06.30'da meydana gelmişti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre

sabah işe giderken Bahar Aksu’yu katleden eski eşi Rüstem Elibol’un keşif görüntüleri ortaya çıktı.

İşe giderken dehşeti yaşayan Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından önce kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak katledildi. Olayın ardından yakalanan katil zanlısı Rüstem Elibol ve 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Verdiği ifadesinde olaydan 3 gün önce İstanbul’a gelip bir gece kaldığı belirlenen Rüstem Elibol’un olaydan 2 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı.

Olayın ardından çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlının olaydan 2 gün öncesine ait olay bölgesinde keşif yaptığı görüntülere ulaştı. Görüntülerde, Bahar Aksu’nun işe gideceği sokakta keşif yapan şüpheli yanında biriyle yürüyor sonra bir kafeye giriyor.

2 GÜN SONRADA CİNAYET İŞLEDİ

Bu keşiften sonra Çanakkale’ye dönen katil zanlısı ve arkadaşları 2 gün sonra yine aynı yere gelerek genç kadının gelmesini beklediler. Bu keşiften sonra çalıştığı işyerini tespit eden ve sözde gezmek amacıyla İstanbul’a geri gelen katil zanlısı, kaçırmak istediği eski eşini direnmesi üzerine kafasına ateş ederek öldürdü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Yakalandığında polise “2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim.” diyen Elibol, Aksu’yu sosyal medyadan sürekli takip ettiğini söyledi. Olay anına ait görüntülerinde çıktığı soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.