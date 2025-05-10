Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı - Gündem Haberleri | Son dakika haberleri

        İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı

        İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı. İşlenen cinayette katil eski eş Rüstem Elibol'un olaydan 2 gün önce yaptığı keşif görüntüleri kameralara yansıdı. Sabah erken saatlerde yaptığı keşif görüntülerin ardından 2 gün sonra geldiği İstanbul'da bu kez Bahar'ı katletti. Yapılan soruşturmada 4 kişi tutuklanmıştı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Giriş: 10.05.2025 - 19:33 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul’da yaşanan dehşet saçan olay, 5 Mayıs’ta Şişli’de Kazım Orbay Caddesi'nde sabah saat 06.30'da meydana gelmişti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre

        sabah işe giderken Bahar Aksu’yu katleden eski eşi Rüstem Elibol’un keşif görüntüleri ortaya çıktı.

        2 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

        İşe giderken dehşeti yaşayan Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından önce kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak katledildi. Olayın ardından yakalanan katil zanlısı Rüstem Elibol ve 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Verdiği ifadesinde olaydan 3 gün önce İstanbul’a gelip bir gece kaldığı belirlenen Rüstem Elibol’un olaydan 2 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı.

        REKLAM
        Bahar cinayetinde 4 tutuklama!
        Haberi Görüntüle

        GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Olayın ardından çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlının olaydan 2 gün öncesine ait olay bölgesinde keşif yaptığı görüntülere ulaştı. Görüntülerde, Bahar Aksu’nun işe gideceği sokakta keşif yapan şüpheli yanında biriyle yürüyor sonra bir kafeye giriyor.

        2 GÜN SONRADA CİNAYET İŞLEDİ

        Bu keşiften sonra Çanakkale’ye dönen katil zanlısı ve arkadaşları 2 gün sonra yine aynı yere gelerek genç kadının gelmesini beklediler. Bu keşiften sonra çalıştığı işyerini tespit eden ve sözde gezmek amacıyla İstanbul’a geri gelen katil zanlısı, kaçırmak istediği eski eşini direnmesi üzerine kafasına ateş ederek öldürdü.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

        Yakalandığında polise “2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim.” diyen Elibol, Aksu’yu sosyal medyadan sürekli takip ettiğini söyledi. Olay anına ait görüntülerinde çıktığı soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar Aksu
        #Şişli cinayet
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gergin anlar
        Gergin anlar
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Habertürk Anasayfa