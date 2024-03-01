İstanbul Sinema Müzesi 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'ne aday oldu

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Arupa’da müze kavramı açısından mükemmelliği övmek ve uluslararası müzecilikte yenilikçi süreçlere teşvik etmek amacıyla verilen “Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri”nin 2024 yılı adayları açıklandı. Adaylar arasında, üç koleksiyoner ve iki enstitü ile birlikte oluşturulmuş özgün koleksiyon parçalarıyla, dünyanın en iyi ilk üç sinema müzesi arasında bulunan, Türkiye’nin en geniş kapsamlı, ilk sinema müzesi İstanbul Sinema Müzesi de yer alıyor.

‘‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’’ (EMYA), Avrupa Konseyi himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve prestijli müze ödülü olarak anılıyor. Ödülü almaya hak kazanan müzeler ise oldukça önemli bir misyon üstleniyor.

‘‘Müzeler binalarıyla anılır’’ vizyonunu, 200 yıla yaklaşan eşsiz barok mimarisiyle yaşatan İstanbul Sinema Müzesi, Türk ve dünya sinema tarihine dair 130 parçalı benzersiz kalıcı koleksiyonu, dijital veri tabanı ve geçici sergi salonunda ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası sergileriyle, listenin en güçlü adayları arasında.

İstanbul Sinema Müzesi Genel Müdürü Ceyhun Tuzcu, heyecanını dile getirerek "Müzenin büyülü atmosferi dışında, kendi alanına ait en iyileri yetiştirmek üzere gerçekleştirdiği eğitim projeleri, seminerler, yönetmen buluşmaları ve atölyelerle zenginleşen içeriği ve kapsayıcılığıyla, İstanbul Sinema Müzesi’nin bu denli prestijli bir adaylığa layık görülmesi gurur verici. Bu adaylık, İstanbul Sinema Müzesi'nin sanat alanındaki önemli rolünü teyit ederken, uluslararası alandaki bilinirliğini daha da artıracak” diye konuştu.

Beyoğlu’nun yeniden yapılanma surecinin ilk önemli örneklerinden olan İstanbul Sinema Müzesi, farklı yaş gruplarına yönelik tasarlanan eğitim içerikleri, atölyeler, film okumaları, seçkin film gösterimleri ile ziyaretçilerine kapsayıcı ve unutulmaz bir deneyim sunuyor. İstanbul Sinema Müzesi bünyesinde, yapay zekâ (AI) teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen film restorasyonları aracılığıyla, geçmişten bu yana yok olmaya yüz tutmuş arşivlerdeki kültür mirası gün yüzüne çıkarılıyor. Her yıl çok sayıda ulusal ve uluslararası festivale, sahne sanatları performanslarına ve sektör buluşmalarına ev sahipliği yapan, sektörün önemli yapımcı, senarist, yönetmen ve oyuncularını ağırlayan Atlas 1948 Sineması/ Sahnesi ise müze ile bütünleşen yapısıyla dikkat çekiyor.

Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’nün kazananları 1 – 4 Mayıs tarihleri arasında Portekiz’de gerçekleştirilecek olan EMYA Yıllık Konferansı ve Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak