Şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'nde şehitlerin kabirlerini ziyaret etti

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen şehit yakınları, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı, çiçek dikti. Kabirlerin başlarında bazı şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi üyeleri şehitliğe gelenlere, şeker ve lokum ikram etti.
Şehitlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Müdürlüğü ekipleri de, vatandaşlara karanfil vererek çeşitli ikramlarda bulundu.
- "Acımız taze"
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin babası Osman Beki, her arife olduğu gibi bu bugün de şehit oğlunun kabrini ziyarete geldiğini söyledi.
Sadece arife gününde değil diğer zamanlarda şehitliğe geldiğine dikkati çeken Beki, "Her zaman buradayız. Şehitlerin unutulmaması için buralar gelip görülmesi gereken yerlerdir. Şehit ailelerini istediği şehitlerin hiçbir zaman unutulmaması. Acımız taze. Bugün olmuş gibi yaşıyoruz. Alışamadık. Unutmuyoruz. Ne zaman bir şehit haberi duysak bu acıyı tekrar yaşıyoruz. Hayatımız böyle devam ediyor." diye konuştu.
Şehit yakını Enver Köse, tüm şehitlere rahmet diledi.
"Vatan sağ olsun" diyen Köse, "Geride kalanlara Allah uzun ömür versin. Buraya yakın bir yerde oturuyorum, Yenibosna'da. 1-2 ayda bir ziyaret ederim burayı. Acının tazesi de eskisi de hep aynı." ifadelerini kullandı.
- "28 yıl oldu ancak 28 gün gibi geliyor bize"
Şehit er Elman Şentürk'ün annesi Ayşe Şentürk, uzun süre oğlunun mezar taşına sarılarak gözyaşı döktü. Acılarının taze olduğunu ve her gün arttığını vurgulayan Şentürk, "28 yıl oldu ancak 28 gün gibi geliyor bize. Fırsat buldukça geliyorum. Bayramda ziyarete geliyorum. Bayramda acımız artıyor. Siirt'te şehit oldu. Bir talebim, isteğim yok. Devletimiz her istediğimizi yapmaya çalışıyor." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!