İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü ile 10 ilçe seçim kurulu müdürünün şüpheli olarak ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük iddialarına yönelik olarak yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Savcılık, İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü’nün de arasında bulunduğu 11 seçim müdürünün ifadesinin alındığı öğrenildi.

İL VE 10 İLÇE MÜDÜRÜ

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü ile Şişli, Beşiktaş, Fatih,Beyoğlu, Arnavutköy, Kağıthane, Sarıyer, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçe seçim kurulu müdürlerinin şüpheli olarak ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.