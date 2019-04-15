İstanbul seçim sonuçları ile ilgili tüm gelişmeler sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Geçen hafta YSK Büyükçekmece'deki taşıma seçmen iddialarını ise daha sonra görüşmek üzere ertelemişti. Maltepe'deki oy sayımında daha önce 12 kurula yükseltilen kurul sayısı dün akşam saatlerinde AK Parti'nin itirazı ile 2'ye düşürüldü. Diğer 10 kurulun saydığı oylar da yeniden sayılacak. Sayımın ardından il birleştirme tutanağı oluşturulacak. Bu sonuca göre en yüksek oyu alan aday mazbatasını alacak. Daha sonra YSK Büyükçekmece için karar verecek. 2019 İstanbul seçim sonuçlarına dair detaylar haberimizde...

MALTEPE'DE OY SAYIMI DURDURULDU!

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy sayım işlemleri devam ederken Maltepe ilçesindeki oy sayımları dün akşam saatlerinden durduruldu. İlavelerle 12’ye çıkarılan sandık kurulu sayısı 10 kurul azaltılarak 2’ye düşürüldü. YSK'nın kararıyla iptal edilen sandık kurullarının saydığı oylar yeniden sayılacak.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Yüksek Seçim Kurulu AK Parti’nin olağanüstü itirazı üzerine Maltepe Seçim Kurulları’nın sandık kurullarının sayısının artırılması dair kararını kaldırdı.

Bu karar üzerine Maltepe’de iki gün önce kurulan 10 yeni sandık kurulunun yaptığı sayımlar hükümsüz kaldı. YSK kararının gerekçesinde; Maltepe 1. Ve 2. Seçim Kurullarının sandık Kurulu sayısının artırılması kararını müştereken (iki kurul birlikte toplanıp karar almıştı) almayacağı belirtildi.

YSK’nın bu kararı sonrası Maltepe’de 1087 sandıktan 175 dolayında sandık kaldıktan sonra sayım işlemi durdu. Maltepe 1. ve 2 Sandık Kurulları YSK kararı uyarınca 10 yeni sandık kurulu tarafından yapılan sayımların geçersiz sayılmasına karar verdi.

Bu karar ile 400 dolayında sandığın sayımı iptal edilmiş oldu. Sandık Kurulu sayısı da 12’den 2’ye düştü. Maltepe Seçim Kurulları, oyların sayımının hızlandırılması için yeni sayım terminalleri kurulmamasına da karar verdi.

BÜYÜKÇEKMECE DAHA SONRA GÖRÜŞÜLECEK

Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu (YSK),İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimin iptaline dair AK Parti'nin olağanüstü itiraz başvurusunu ele aldı. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kararın ertelenmesi talebinde bulundu. YSK, Büyükçekmece ile İstanbul'da seçimin yenilenmesine ilişkin itirazlarla taleplerin birlikte ele alınmasına karar verdi. İstanbul Maltepe'de oy sayımlarının ardından AK Parti İstanbul'un genelinde seçimin yenilenmesi için YSK'ya olağanüstü başvuru yapmayla hazırlanıyor...

İSTANBUL YENİDEN SEÇİME GİDER Mİ?

YSK, AK Parti’nin Büyükçekmece itirazında, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminin iptal talebinin de olduğu için Maltepe’de devam eden sayımın sonucunun beklenmesine karar verdi.

Peki şimdi ne olacak? Maltepe’de sayım tamamlanacak. Sayım tamamlandıktan sonra İstanbul nihai seçim sonucunu ortaya koyan “İl Birleştirme Tutanağı” düzenlenecek ve yarışı önde bitiren isim mazbatasını alacak. Ancak bu durumda AK Parti tüm İstanbul’da seçimlerin iptaline ilişkin olağanüstü başvurusunu YSK’ya yapabilecek. Tutanağın düzenlenmesinin ardından 7 gün içerisinde bu başvuru gerçekleştirilecek.

YSK bu başvurunun yapılmasının ardından her iki başvuruyu da birlikte ele alıp İstanbul’da seçimin kaderini belirleyecek nihai kararını verecek.

YSK, AK Parti’nin talebini kabul ederse İstanbul’da seçmen 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek. Ama ret kararı verirse İstanbul’da mevcut sayımının sonucunda ortaya çıkacak tablo, kesin seçim sonucu olacak.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de halka seslendi. İmamoğlu, "Bu kadar yalan, bu kadar dolan, bu kadar ayıp üzerine kurulu bir düzende halkın seçtiği belediye başkanı üzerinden başkanlığı almaya kimsenin gücü yetmez artık arkadaş. Ben buradan duyuruyorum. Bu süreci ayağa kaldıran il başkanıdır, genel başkan yardımcısıdır, sözüm ona büyükşehir belediye başkanıdır. O sözüm ona 'başkan'. Bunların hangisi olursa olsun buradan duyuruyorum; sayın cumhurbaşkanı sizi kandırıyorlar sizi aldatıyorlar. Hak yiyorlar hak. Lütfen yanlıştan dönün" diye konuştu.

AKP kanadının Büyükçekmece iddialarına ilişkin bazı mesajları akşam verdiğini belirten İmamoğlu,

“Yapmayın ayıp ediyorsunuz. 350 bin Büyükçekmecelileri rencide ediyorsunuz. Onuru gururlarıyla oynuyorsunuz. Polise de yazık ediyorsunuz. Türkiye’nin tarihinde görülmemiş kapı kapı gezip insanlara tespit soruları soruyorsunuz. Kim için? Ben seçilmedim diyen ağlayan bir adam için… Utanmadan arlanmadan diyor ki 11 bin – hatta 20 bin seçmen hareketi… Yahu kardeşim matematiğe inanın… Haziran 2018’le – 31 Mart 2019 arasında 2 bin üç yüz civarında seçmen farkı var” dedi

BİNALİ YILDIRIM'DAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

İstanbul'daki seçim tartışmaları sürerken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan açıklama geldi. Yıldırım, "Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır" dedi.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2019

YSK ve Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, İstanbul'daki yarışta CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 171 bin 118 oyla yüzde 48,80 orana sahip. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 4 milyon 149 bin 656 oyla yüzde 48,55 orana sahip. AK Parti'nin yaptığı itirazlar neticesinde oylar yeniden sayılıyor.