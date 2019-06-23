İstanbul seçim son durum tüm Türkiye tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. 23 Haziran İstanbul seçimleri bugün gerçekleştirildi. Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu? Sorularının cevabı da belli oldu. İşte İstanbul seçim sonuçları oy farkı ve YSK son dakika İstabul seçim sonuçları

İSTANBUL SEÇİM SON DURUM

Yenilenen İstanbul seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ilk sonuçlar gelmeye başladı. Ekrem İmamoğlu %54,00 ile rakibi Binali Yıldırım'ı %45,11

ile geçti. Oy farkı ise 771.253 oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun aldığı toplam oy, 4.687.184

Binali Yıldırım'ın ise, 3.914.098 oldu.

İstanbul seçim sonuçları YSK tarafından kesinleştiğinde detaylar haberimizde olacak.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI



BİNALİ YILDIRIM'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA TEBRİK

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım yenilenen seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, "Şu an itibariyle rakibim yarışı önde götürüyor. İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını diliyorum" diye konuştu

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Saat 19.16. YSK seçimlerin sonuçlarıyla ilgili yasağı kaldırmış bulunuyor. Şu an itibarıyla seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.

"İSTANBULUMUZUN GÜZEL İNSANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı bulan İstanbul'umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum. Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek demokrasi demektir. Bu seçimlerle Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır.

"EKREM BEY ARKADAŞIMIZA İSTANBUL'A GÜZEL HİZMETLER YAPMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Ben bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbul'un yapacağı her türlü işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz.

EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Son dakika... CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yenilenen seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Öncelikle bugünkü 23 Haziran'da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabiki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve İstanbul'a sonuçlar hayırlı olsun.

Bugün onbinlerce hatta yüzbinlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma, günün kahramanlarına, yüksek seçim kurulunda hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Onlar bugünün demokrasi kahramanıydı. Yaptıkları hizmetleri her zaman güzel bir anı olarak hatırlayacaklar.



Ancak şunu da belirtmek isterim ki bugün hali hazırda seçim verileri süreci netleştirmeye dönük oluştursa da, net sonuçlar biliyoruz ki tutanaklarla olur. Sandık görevlisi arkadaşlarıma, kat görevlisi arkadaşlarıma, hukuk sorumlularına, bilişim görevlilerine süreç tamamlanana kadar görev yerlerinde kalmalarını rica ediyorum. Lütfen sandıkları terk etmeyin. Bu tarihi sorumluluk halen devam etmektedir.

Çok değerli vatandaşlarımız, biz Türkiye'de demokrasi saatinin her zaman tıkır tıkır çalışmasından yana olanlarız. Demokrasinin saati 31 Mart akşamı çalışmadı. Yaşanan her şeyi tüm milletimiz biliyor. Ama saatleri durdurarak zamanının akışını önleyemezsiniz. Gerçekleri üzerini örterek gizleyemezsiniz. Sandıklardan oy pusulalarının yanı sıra bir de hesap pusulası çıktığını duyurmak isterim. 31 Mart'tan bu yana yapılan haksızlığın hesabı o tanımladığım bir avuç insana kesilmiştir. Bu İstanbul'da herkesin yeni ve ortak bir sayfa açması anlamına geliyor. İstanbul'da artık adalet, eşitlik hoşgörü olacak, kibir ve ötekileştirme bitecek. 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı, adalete olan güvenimizi perçinlemiştir. Bunu sadece bana oy verenler değil, tüm vatandaşlarımız sağlamıştır.

Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını herkesin gözünde korudunuz. Türkiye'yi yakın coğrafyadaki başka ülkelere benzetmeye çalışan dünyaya da işin aslını öğrettiniz. Teşekkürler sevgili hemşehrilerim. Başta eşime, oğullarıma, kızıma, anneme ve babama, CHP ve İYİ Parti'nin genel başkanlarına, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il ve ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, CHP ve İYİ Parti örgütlerine, sayıları 150 bini aşan demokrasi ve adalet davasına inanan yürekli İstanbul gönüllülerine. Yanımıza duran tüm partililere, HPD seçmenlerine, MHP seçmenlerine, AK Parti seçmenlerine, DSP seçmenlerine, bu güzel şehirde yaşayan tüm komşularımıza, ister Kürt, ister Türk, ister Çerkez, ister Ermeni, İstanbul'un çocuklarına, annelerimize, ninelerimize, beyefendilerimize, başarılı kampanyayı yürüten kampanya direktörüne, çalışma arkadaşlarına, sevgili basın danışmanıma, sosyal medya ekiplerine, her zaman yanımda olan polis ve koruma ekiplerine, sahada görev yapan yüzbinlerce demokrasi aşığı partililerimize, Türkiye'nin dört bir yanından benimle ve demokrasi mücadelemize şiir yazan, şarkı söyleyen, arayan, soran yurdumun güzel insanlarına ve tabiki tüm 16 milyon İstanbulluya teşekkür ediyorum. Seçimi bir parti, bir grup, bir kişi değil, tüm İstanbullular kazanmıştır. Bunu şu an belki kimse hissedemiyor, göreceksiniz kısa sürede herkes böyle hissedecek. Benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Vatandaş bana İstanbul'u bana yeşil alanlarla doldurma seferberliğini vermiştir. Bu benim hayatımdaki en değerli, en gururlu, en onurlu görevdir. Bu görevi tüm İstanbullulara mahcup olmadan yapmaktan başka gündemim yoktur.

(Sayfa sürekli güncellenmektedir. YSK'dan gelen nihai karara göre oranlar yeniden düzenlenecektir.)