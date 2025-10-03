Habertürk
        İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kent genelinde "huzur" uygulaması

        İstanbul'da polis ekipleri, asayişin sağlanması ve olası suçların önlenmesi amacıyla kent genelinde "huzur" uygulaması gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 22:10 Güncelleme: 03.10.2025 - 22:10
        İstanbul'da kent genelinde "huzur" uygulaması
        Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede gerçekleştirilen denetime, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş, Trafik ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı.

        Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

        Taksim Meydanı ve Millet Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Fotoğraf: AA

