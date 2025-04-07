İstanbul'da otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

REKLAM advertisement1

AA'da yer alan habere göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Ankara istikametindeki Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen TIR'a arkadan gelen hafif ticari araç çarptı.

AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Cihat D. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekiplerin kaza yeri ve çevresindeki çalışmaları sürüyor.

İKİ GÜN ÖNCE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İHA'nın haberine göre iki gün önce yine Pendik’te bulunan Kurnaköy Gişeleri’nde yaşanan kazada da 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kısa süre içinde aynı bölgede benzer şekilde iki ayrı kazanın yaşanması dikkat çekti.