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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Pendik'te halıya sarılı halde yola atılan cansız bedenin sırrı çözüldü

        İstanbul Pendik'te halıya sarılı halde yola atılan cansız bedenin sırrı çözüldü

        İstanbul'da tüyleri diken diken eden cinayette Özbekistanlı Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğu öğrenilen ansız bedeninboşandığı eşinin imam nikahlı kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısı Abdulborıy M., olay günü cinayeti nasıl ve neden işlediğini polise anlattı. Katil zanlısı verdiği ifadesinde kavga ettiği Abdulborıy M.'yi öldürdükten sonra cesedi akrabasının işyerinde bir gün sakladıklarını söyledi. Olayla ilgili toplam 5 kişi gözaltına alındı

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 26.09.2023 - 18:58 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:00
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        Dehşetin sırrı çözüldü
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        Olay, saat 22.45 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, Ağırbaşlı Sokak üzerinde yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre plakası öğrenilemeyen bir araç sokağa gelerek halıya sarılı bir paketi yolun ortasına atarak kaçtı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri, iki halıya ve streçe sarılmış bir erkeğe ait cansız bedeni buldu. Yapılan ilk incelemede bıçaklanarak öldürüldüğü maktulün kim olduğu ve kimler tarafından bırakıldığı yönde çalışma başlatıldı.

        KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Yapılan incelemelerde halıdaki cansız bedenin Özbekistan uyruklu Umidillo Mirmahkhudov olduğu tespit edildi. Cesedin atıldığı bölgede güvenlik kamera incelemesi yapıldı. Yapılan incelemelerde cesedi bırakan kamyonet Esenler’de bir adreste bulundu. Çalışmalarını devam ettiren ekipleri şüpheli oldukları belirlenen Abdulborıy M. ve onun imam nikahlı eşi Mukhtasarkhon M. ile 3 akrabasını gözaltına aldı.

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        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Gözaltına alınan şüphelilerden Abdulborıy M. verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. Abdulborıy M. ifadesinde; “ Şahsın boşandığı eşi ile imam nikahlı olarak evlendim. Bu yüzden beni hep tehdit ediyordu. Olay günü çocuklarını görme bahanesiyle eve geldi. Kavga ettik. Kavga edince bende onu bıçakladım. Evde eşim vardı.” Dedi.

        CANSIZ BEDENİ BİR GÜN İŞYERİNDE SAKLAMIŞLAR

        Umidillo Mirmahkhmudov’un öldüğünü görünce, cansız bedeni streç film ve halıya sardığını anlatan katil zanlısı “Daha sonra cesedi taşımak için akrabam olan Akmal D.’den yardım istedim. Halıyı cesede sararak araçla Akmal’ın çalıştığı sanayi sitesindeki dükkana götürdük. Cansız beden bir gece bu dükkanda kaldı daha sonra nakliye işi yapan Mehmet Ö.’yü çağırıp cesedi alıp yine akrabamla birlikte cesedi bıraktık. Daha sonra biz Pendik’ten Esenler’e geçtik” dedi

        3 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

        Öldürülen Özbekistan uyruklu Umidillo Mirmahkhmudov
        Öldürülen Özbekistan uyruklu Umidillo Mirmahkhmudov

        Konuyla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken ölen adamın ilk eşinden olan 3 çocuğu da koruma altına alındı.

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