1999 yılında 85 öğrenciyle başladığı eğitim yolculuğunu 26 bin öğrenci ile sürdüren ve Türk yükseköğretimine ilkleri kazandıran İstanbul Okan Üniversitesi 20’nci yılını Fazıl Say konseri ile kutladı.

İstanbul Okan Üniversitesi bu yıl 20 yaşında. Girişimcilik Dersi, Happy Life Programı, Kariyer ve Yaşam Dersleri gibi pek çok ilki başlatan Üniversite ana kampüsü Tuzla’nın yanı sıra, Kadıköy ve Mecidiyeköy’de 26 bin öğrenciye eğitim veriyor. İş yaşamına en yakın üniversite olma vizyonu doğrultusunda 20 yılda 35 bine yakın mezununu iş dünyasına uğurlamanın gururunu yaşıyor.

İstanbul Okan Üniversitesi 20’nci yılında dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ı kampüsünde ağırladı. Say’ın 17 Ekim 2019 Perşembe günü Bekir Okan, Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiği piyano resitaline üniversitenin öğrencileri ve çalışanları katıldı.

"BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI"

“Yükseköğrenimdeki 20. yılımızda 26 bin öğrenciye ulaştık. 35 bine yakın mezunumuzu iş hayatına uğurladık” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan açılış konuşmasını “Biz İstanbul Okan Üniversitesi olarak öğrencilerimizi dünya vatandaşı olacak, dünyanın her yerinde iş bulacak şekilde eğitmenin yanı sıra onların sanatla, sporla da iç içe olmasını istiyoruz. Bu yüzden her yıl geleneksel olarak, Yılın En’leri ve Spor Ödülleri’ni veriyoruz, Kısa Film Festivali düzenliyoruz. Kültür ve sanata verdiğimiz değer kapsamında, Kampüsümüz içinde bulunan Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezimiz İstanbul’un ikinci büyük salonuna ev sahipliği yapıyor. Ve ne mutlu ki bu salonda bu akşam dünyaca ünlü bestecimiz ve piyanistimiz Fazıl Say bizlerle. 20. yıl konserimizi onun vermesi bizim için gurur kaynağı. Kendisine teşekkür ediyor ve üniversitemize daha nice başarılı 20 yıllar diliyorum” sözleriyle tamamladı.

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Fazıl Say’a konserin ardından Tema sertifikasını ve plaketini İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan takdim etti.

Fazıl Say, “Bu muazzam üniversitede olmak beni çok mutlu etti. Üniversiteyi kuran Sayın Bekir Okan’a teşekkür ederim. İstanbul Okan Üniversitesi Türkiye’nin eğitim haritasında çok önemli bir yer tutuyor hepimiz için. Benim için de öyle” dedi.