İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 50. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, şef ve besteci Tan Dun’a verildi.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 50. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, 22 Haziran Çarşamba akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bir törenle takdim edildi. Şef ve besteci Tan Dun’a ödülü İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak sundu.
Ödülün takdiminin ardından Tan Dun’un, İstanbul Müzik Festivali ve Borusan Sanat'ın ortak siparişi olan ve geçtiğimiz yıl kemancı Daniel Hope, piyanist Alexey Botvinov ve New Century Oda Orkestrası tarafından dünya prömiyeri yapılan İkili Konçerto isimli eseri, aynı solistlerle bu kez Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) eşliğinde Türkiye’de ilk kez seslendirildi.
Borusan Holding’in gösteri sponsorluğunda düzenlenen konserde Tan Dun’un İkili Konçerto’sunun yanı sıra Passacaglia: Secret of Wind and Birds isimli eserinin de Türkiye prömiyeri gerçekleştirildi. Orkestranın kuş, rüzgâr ve okyanus seslerini taklit ederek dijital bir orman hissi uyandırdığı bu esere Tan Dun, orkestra üyeleri ve seyirciler cep telefonlarından kuş sesleri çalarak katkı sağladı. Konser, Igor Stravinsky’nin Ateş Kuşu Süiti eseriyle sona erdi.
Festivalin verdiği eser siparişlerinin sayısı 22’ye yükseldi
50. yılında Çinli şef ve besteci Tan Dun’a, Borusan Sanat, New Century Oda Orkestrası ve Odessa Classics Festivali ile ortak siparişi ettiği İkili Konçerto’nun Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapan İstanbul Müzik Festivali, 2011 yılından bu yana Türkiye ve dünyadan çağımızın bestecilerine verdiği eser siparişleriyle klasik müzik literatürüne katkıda bulunmayı sürdürüyor. Festivalin bu yılki bir diğer eser siparişi ise besteci, şef ve piyanist Thomas Adès’in son eseri Shanty – Over the Sea eseri oldu. İstanbul Müzik Festivali, şimdiye kadar Fazıl Say, Arvo Part, İlhan Usmanbaş, Giya Kancheli, Philip Glass, Hasan Uçarsu, Zeynep Gedizlioğlu, Özkan Manav gibi Türkiye’den ve dünyadan pek çok önemli ismin de aralarında bulunduğu sanatçılara verdiği eser siparişleriyle 22 yeni klasik müzik eserinin bestelenmesine aracı oldu.
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