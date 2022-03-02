İstanbul Müzik Festivali 50 yaşında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın ilk festivali olan İstanbul Müzik Festivali, 2022’de 50. yaşını kutluyor. 6-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, “İstanbul” teması altında müzikseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanıyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 50. İstanbul Müzik Festivali, 6-24 Haziran tarihleri arasında 50. kez müzikseverlerle buluşacak.
Yarım asırlık tarihinde Türkiye’den ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden 45 bine yakın sanatçı ve topluluğu 3,5 milyonu aşkın izleyiciyle buluşturan İstanbul Müzik Festivali, verdiği eser siparişleriyle şimdiye kadar 20 yeni klasik müzik eserinin bestelenmesine aracı oldu, teşvik ödülleri ve fonlarla onlarca genç sanatçıyı destekledi.
50. İstanbul Müzik Festivali, “İstanbul” temasıyla üç hafta boyunca 12 farklı mekânda Türkiye ve yurtdışından 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak. İstanbul Müzik Festivali, şef ve besteci Tan Dun ile şef ve piyanist Thomas Adès’e verdiği eser siparişlerinin Türkiye prömiyerlerine ev sahipliği yapacak. Deutches Symphonie Orchester Berlin, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar ve Anna Prohaska, Gautier Capuçon, Alice Sara Ott gibi yıldız solistler de festivalin konukları arasında yer alacak.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) uzun yıllar sonra ilk defa 50. yılında yeniden festival mekânları arasında yer alacak. İstanbul Müzik Festivali kapsamında hafta sonları İstanbul’un farklı park ve mekânlarında ücretsiz hafta sonu konserlerinin yanı sıra İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirilen Müzikli Bir Hafta Sonu etkinlikleri ile çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler de düzenlenecek. Farklı disiplinlerden isimlerin katıldığı, festivalin klasikleşen Konsere Doğru Konuşmaları bu yıl da devam edecek.
50. İstanbul Müzik Festivali’nin programının açıklandığı basın toplantısında konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “İlk İstanbul Festivali’nden bu yana hem bizlerin hem izleyicilerimizin hem de sanatçıların festivalle ilgili heyecanlarının artarak devam ettiğini görmek bizi mutlu ediyor. İKSV, elli yıldır değerli dostlarının, kültür-sanata destek vermeyi öncelikleri arasına koyan kurum ve kuruluşların, Lale Kart üyelerinin, izleyicilerinin, sanatçıların sayesinde burada. Bize duyduğunuz güveni, verdiğiniz desteği hissediyor ve birlikte İKSV’yi en iyi şekilde yarınlara taşıyacağımıza gönülden inanıyoruz” dedi.
Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi, “Kurucularından olduğumuz İKSV’nin ilk etkinliği İstanbul Müzik Festivali, bugün 50. kez düzenleniyor. İlk gününden beri destekçisi olduğumuz bu kıymetli etkinliğin bugün de ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Borusan olarak sanatın en büyük birleştirici güç olduğuna inanıyor, festivalin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.
TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Bakanlık olarak İKSV’ye kültür-sanat alanında yaptıkları çalışmalarda her zaman destek olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Geçen yıl açılışını yaptığımız Atatürk Kültür Merkezi, festivalin ana mekânlarından biri olacak. Çok kıymetli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da festivalde yer alacak. İKSV’nin önümüzdeki yıllarda da kültür üretimine destek olmaya, kültür-sanat vasıtasıyla ülkemizi uluslararası alanda tanıtmaya ve kültür-sanat endüstrisinin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmaya devam etmesini diliyorum ve daha nice yıllar diyorum” diye konuştu.
Festival mekânları
Festival konserleri bu yıl İstanbul’un farklı ilçelerinde yer alan mekânlarda gerçekleşecek. Festivale Beyoğlu’nda Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Fransız Sarayı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Emirgan’da Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Harbiye’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Harbiye Saint Esprit Katedrali ve Kadıköy’de Süreyya Operası, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu, Bahariye Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Moda Meryem Ana-Asompsiyon Kilisesi ev sahipliği yapacak.
Festivalin Ödülleri bu yıl Özkan Manav’a ve Tan Dun’a sunulacak
50. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü, besteci ve eğitimci Prof. Özkan Manav’a; Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise dünyaca ünlü şef ve besteci Tan Dun’a sunulacak. Eserleri ulusal ve uluslararası arenada birçok sanatçı ve topluluk tarafından seslendirilen, üretimleriyle Türkiye çağdaş müziğine katkılarda bulunan, 1999 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda ders veren besteci ve eğitimci Prof. Özkan Manav’a ödülü, festivalin 6 Haziran akşamı düzenlenecek Açılış Töreni’nde sunulacak.
Tan Dun’a ise ödülü 22 Haziran’da AKM’de gerçekleşecek konser öncesinde takdim edilecek.
50. İstanbul Müzik Festivali biletleri
Festival biletleri Lale Kart üyeleri için 4 Mart'ta başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından, 11 Mart Cuma günü 10.30’dan itibaren, passo.com.tr internet sitesi üzerinden ve İKSV ana gişeden genel satışa sunulacak. İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayat geçen Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında, her konser için sınırlı sayıda öğrenci bileti 10 TL’den satışa çıkacak.
Üyelikleriyle İKSV'nin tüm çalışmalarını destekleyen Lale Kart üyeleri, İstanbul Müzik Festivali konserlerinin biletlerini indirimli fiyatlarla öncelikli olarak passo.com.tr ve İKSV ana gişe üzerinden satın alabiliyor. Biletler, Siyah Lale Kart üyeleri için 4 Mart Cuma saat 10:30; Beyaz Lale Kart üyeleri için 7 Mart Pazartesi saat 10:30; Kırmızı Lale Kart üyeleri için ise 9 Mart Cuma saat 10.30’da satışa çıkacak. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini yer seçme opsiyonuyla passo.com.tr üzerinden %25 indirimle satın alabilecek. Kırmızı Lale Kart üyeleri ise biletlerini %15 oranında indirimle satın alabilecek.
Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini mekânların pandemi kapasiteleri el verdiğince ücretsiz olarak takip edebilecek. Öğrencilerin, katılmak istedikleri konserden en geç bir gün önce rezervasyon@iksv.org adresine ad, soyadı ve e-posta bilgileriyle birlikte başvurarak rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.
İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ PROGRAMI
Açılış Konseri: Tekfen Filarmoni Orkestrası & Kirill Gerstein 6 Haziran Pazartesi 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu
Fazıl Say “İstanbul Senfonisi” 7 Haziran Salı 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu
Festival Buluşması: Borusan Quartet & Xavier De Maistre 8 Haziran Çarşamba 20.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin & Anna Prohaska 9 Haziran Perşembe 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu
Fındıkkıran ve Ben “Çocuklar İçin Masalsı Bir Konser” 11 Haziran Cumartesi 11.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Gautier Capuçon 12 Haziran Pazar 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu
“Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yârim” İstanbul Semt Şarkıları 13 Haziran Pazartesi 20.00, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras
Amsterdam Sinfonietta & Valentina Lisitsa 14 Haziran Salı 20.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Yıldızlarla Bir Kutlama Akşamı: Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası 15 Haziran Çarşamba 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu
Echoes of Life - “Yaşamdan Yansımalar” Alice Sara Ott 16 Haziran Perşembe 21.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Kinan Azmeh Cityband 17 Haziran Cuma 20.00, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi
Müzik Rotası 19 Haziran Pazar 12.00 / 13.00, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu, Bahariye Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi, Moda Meryem Ana-Asompsiyon Kilisesi
Yıldızlarla Oda Müziği: Miloš & Ottensamer 19 Haziran Pazar 21.00, Harbiye Saint Esprit Katedrali
Mare Nostrum 20 Haziran Pazartesi 21.00, Fransız Sarayı
Il Pomo d’Oro & Jakub Jósef Orliński “Aşkın Yüzleri” 21 Haziran Salı 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu
“Bir Prömiyer: Tan Dun & Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası” 22 Haziran Çarşamba 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu
Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu 23 Haziran Perşembe 20.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
“Rameau À La Turque” Musica Sequenza 24 Haziran Pazar 21.00, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi
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