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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern Sinema'da 'Arşiv Çukuru ve İçinden Nasıl Çıkılır'

        'Arşiv Çukuru ve İçinden Nasıl Çıkılır'

        İstanbul Modern Sinema, 12 Ocak'ta belgesel sinemacılığı üzerine 'Arşiv Çukuru ve İçinden Nasıl Çıkılır' başlıklı bir ustalık sınıfı düzenliyor. Ücretsiz etkinlikte belgeselciler Cem Kaya ve Ekim Acun, Almanya ve Türkiye'de arşiv üzerine iş üretmenin inceliklerini anlatacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:45
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        'Arşiv Çukuru ve İçinden Nasıl Çıkılır'
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        Belgeselcilikte arşiv çalışmasının önemi ve detayları üzerine hazırlanan ve “Arşiv Çukuru ve İçinden Nasıl Çıkılır” başlığını taşıyan ustalık sınıfı, Motör: Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması (2014), Aşk, Mark ve Ölüm (2022) belgesellerinin yönetmeni Cem Kaya ile popüler kültür ve magazin dünyasına dair belgeselleriyle tanınan Şokopop’un yaratıcısı Ekim Acun’u buluşturuyor. Farklı yöntemlerle çalışan ikili, ustalık sınıfı kapsamında Almanya ve Türkiye’de arşiv üzerine iş üretmenin inceliklerini aktarıyor.

        Arşiv çalışması yapan sinema ve medya belgeselcilerinin özellikle ilgi göstereceği bu buluşmada Kaya ve Acun, arşivlere nasıl erişim sağladıklarını, kazdıkları arşiv çukurlarında buldukları malzemeyi nasıl değerlendirdiklerini paylaşacak. Cem Kaya ve Ekim Acun ile ustalık sınıfı, 12 Ocak Cuma günü saat 19.00’da İstanbul Modern Sinema’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

        Cem Kaya

        1976'da Almanya'nın Schweinfurt kentinde doğdu. Merz Academy Stuttgart'ta iletişim tasarımı öğrenimi gördükten sonra, video klipler ve reklam filmleri için yapımcı, kurgucu ve yönetmen olarak çalıştı. Yapımcı Jochen Laube ile birlikte uzun metrajlı iki belgesel filme imza attı: Gökhan Bulut'la birlikte yönettiği Türkiye'deki iç göçü müzik kültürü üzerinden inceleyen Arabeks (2010) ve Türkiye sinema endüstrisini Yeşilçam ve Hollywood filmlerinin yerli kopyaları üzerinden inceleyen Motör: Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması (2014). İlk gösterimini Locarno Film Festivali'nde yapan filmin dünya çapındaki çeşitli festivallerde yüzün üzerinde gösterimi yapıldı. Çalışmalarında ağırlıkla buluntu video görüntüleri ve arşiv malzemelerden yararlanır. Londra merkezli Forensic Architecture grubunun 2017 tarihli araştırmacı filminin kameramanlığını yürüttü ve film aynı yıl documenta 14'te prömiyerini yaptı. Son belgeseli Aşk, Mark ve Ölüm 2022'de prömiyerini yaptığı Berlin Film Festivali'nde Panorama İzleyici Ödülü'nü kazandı. Cem Kaya, Ekim 2023–Ocak 2024 tarihleri arasında Tarabya Kültür Akademisi’nde konuk sanatçı olarak bulunmakta.

        Ekim Acun

        Ekim Acun (Tunceli, 1988) Roma Tre Üniversitesi ve UAL: London College of Communication’da Sinema Televizyon eğitimi aldı. Londra ve İstanbul’da görsel sanatçı kimliğiyle çeşitli sergilerde yer aldı. 2018 yılında hafıza, toplumsal cinsiyet ve kimlik meselelerine Türkiye’nin popüler kültür tarihi üzerinden bakan Şokopop’u kurdu. Yoğun araştırmalar sonucu ulaştığı arşivlerden yola çıkarak ürettiği belgesel, kolaj ve video işlerinde cinsiyet ve sansür temalarını irdelemeyi sürdürüyor.

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        #İstanbul Modern
        #sinema
        #Cem Kaya
        #Ekim Acun
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