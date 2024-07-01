İstanbul Modern'de 'Yaz Sanat Okulu'

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İstanbul Modern, 9 Temmuz–23 Ağustos 2024 tarihleri arasında 7–10 yaş aralığındaki çocuklarçocuklara sanat dolu bir program sunuyor.

İstanbul Modern Yaz Sanat Okulu, sabah ve öğle atölyelerinden oluşuyor. Sabah atölyeleri “Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman”, öğle atölyeleri ise “Yüzen Adalar” koleksiyon sergisine odaklanıyor. Sergilerde yer alan yapıtların incelenmesi ile başlayan atölye çalışmalarında çocuklar, sanat tarihinden örnekleri keşfediyor ve sanat çalışmaları üretiyor.

Yaz Sanat Okulu eğitim programında yer alan her bir atölye, sanatın farklı kavramlarına ve üretim biçimlerine odaklanıyor. Atölyeler, pazartesi hariç hafta içi her gün yaz boyunca gerçekleştiriliyor.

Katılımcılar, atölyelerin birine veya hepsine, tarihleri seçerek kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Modern, sekiz atölyenin en az dördüne katılanlara Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi veriyor. REKLAM SABAH ATÖLYELERİ Gölge Resimler Program, çağdaş sanat çalışmalarındaki gölge ve ışık kavramına odaklanıyor. Çocuklar, programa fotoğraf, sinema ve animasyon alanlarında ışık ve gölgenin sanatçılar tarafından nasıl ele alındığını anlatan kısa bir sunumla başlıyor. Ardından, müzenin süreli sergisinde bazı sanat çalışmalarını inceleyip yorumluyor. Atölyede çocuklar, yağlı pişirme kâğıdı ve kartonlarla gölge resimler oluşturuyor; sanat üretimlerini ışık altında inceleyerek programı tamamlıyor.

9, 16, 23 ve 30 Temmuz | 6, 13 ve 20 Ağustos Salı günleri, 10.30–12.30 Manzaranın Dönüşümü Program, insanın çevresi ve doğa ile kurduğu ilişkiyi sanat çalışmaları aracılığıyla keşfetmeye odaklanıyor. Çocuklar, programa manzara konulu resim örnekleri içeren kısa bir sunumu izleyerek başlıyor. Ardından müzenin süreli sergisindeki doğa ve manzara çalışmalarını yorumluyor. Atölyede çocuklar, doğayı çağrıştıran renklerle soyut manzara resimleri yaparak programı tamamlıyor. REKLAM 10, 17, 24 ve 31 Temmuz | 7, 14 ve 21 Ağustos

Çarşamba günleri, 10.30–12.30 Mikro Formlarla Sanat Gözle göremediğimiz canlıların mikroskobik görüntüleri, bilimi olduğu kadar sanatı da ilgilendiriyor. Farklı biyolojik formların mikro kamera ile çekilen görüntülerinin ekrana yansıtılarak incelendiği atölye çalışmasında çocuklar, gözlemledikleri formlardan yola çıkarak resimler hazırlıyor. Doğal formları hatırlatan dokularla frotaj tekniğini deneyimleyerek programı tamamlıyor. 11, 18 ve 25 Temmuz | 1, 8, 15 ve 22 Ağustos Perşembe günleri, 10.30–12.30

Monokrom Resimler Program, çocukları renk ve ışık arasındaki ilişkileri keşfetmeye çağırıyor. Müzenin süreli sergisinde yer alan sanat çalışmalarının incelenmesinin ardından çocuklar, atölyede renkler üretiyor. Ürettikleri renkleri bir araya getirerek derinlik algısı oluşturan kompozisyonlarla soyut resimler hazırlıyor. REKLAM 12, 19 ve 26 Temmuz | 2, 9, 16 ve 23 Ağustos Cuma günleri, 10.30–12.30 ÖĞLE ATÖLYELERİ İmgelerle Otoportreler Program, çocukların yüz ifadelerini taklit ettikleri ve duygularını canlandırdıkları kısa bir oyunla başlıyor. Resim, heykel, yerleştirme, video sanatı gibi sanatın farklı uygulama biçimlerini kullanan sanatçıların otoportrelerini içeren sunumun ardından çocuklar, müze koleksiyon sergisindeki bazı çalışmaları yorumluyor. Program, çocukların tasarladıkları imgelerle otoportreler oluşturmasıyla tamamlanıyor.

9, 16, 23 ve 30 Temmuz | 6, 13 ve 20 Ağustos Salı günleri, 13.30–15.30 Kentin Kolajları REKLAM Program, üç boyutlu kent manzaralarının oluşturulmasına odaklanıyor. Müzede kent manzarasından ilham alan sanat çalışmalarını inceleyen çocuklar, atölyede, karton ve fotoblok malzeme ile katmanlar oluşturarak kent resimleri hazırlıyor. Program, resimlerin üzerine stilize çizimlerin eklenmesiyle tamamlanıyor. 10, 17, 24 ve 31 Temmuz | 7, 14 ve 21 Ağustos Çarşamba günleri, 13.30–15.30 Modern Figüratif Resim

Program, çocukların figür kavramını görsel ve işitsel olarak tanımlamalarıyla başlıyor. Figüratif sanat çalışmalarını içeren kısa tarihsel bir sunumunun ardından müzenin koleksiyon sergisini gezen çocuklar, yirminci yüzyılın sanat çalışmaları arasında benzerlikleri keşfediyor. Atölyede çocuklar, bedenlerinden yola çıkarak silüetler oluşturup figüratif resimlerini tamamlıyor. 11, 18 ve 25 Temmuz | 1, 8, 15 ve 22 Ağustos Perşembe günleri, 13.30–15.30 Hazır Nesne ile Heykel Program, çağdaş sanat üretimlerinde hazır nesne kullanımına odaklanıyor. Çocuklar, heykel sanatının tarihi ve üretim türlerine dair kısa bir sunumun ardından müze koleksiyon sergisindeki heykel çalışmalarını yorumluyor. Atölyede ise çocuklar, kullanım amacını yitirmiş karton ruloları boyayıp birleştirerek küçük heykeller oluşturuyor. Program, çocukların heykellerini boyamaları ile tamamlanıyor.

12, 19 ve 26 Temmuz | 2, 9, 16 ve 23 Ağustos Cuma günleri, 13.30–15.30