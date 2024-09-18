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        Haberler Kültür-Sanat Sinema İstanbul Modern'de 'Genç Salı' buluşması

        İstanbul Modern'de 'Genç Salı' buluşması

        Yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş, 'Genç Salı' kapsamında gençlerle buluşuyor. 24 Eylül'de İstanbul Modern'de düzenlenecek söyleşi, yazar ve yönetmenleri konu alan filmlere odaklanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 00:01 Güncelleme: 18.09.2024 - 00:01
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        İstanbul Modern'de 'Genç Salı' buluşması
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        İstanbul Modern, gençleri sinema dünyasından isimlerle buluşturuyor. 'Genç Salı' kapsamında ayda bir kez düzenlenecek sinema buluşmalarının ilk konuğu, yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş.

        Bant Mag işbirliğiyle, yönetmen ve oyuncu Okan Urun’un moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide Altuntaş, yazar ve yönetmen karakterlere odaklanan filmleri masaya yatırıyor. Film içinde film, sette geçen filmler ve deliren senaristler gibi pek çok başlığın ele alınacağı söyleşiye, 18–25 yaş arası müze ziyaretçileri ücretsiz olarak katılabiliyor.

        Her salı gençler müzede

        Türk Tuborg A.Ş.’nin desteğiyle 18-25 yaş arasındaki tüm gençler, her salı 10.00–14.00 saatleri arasında İstanbul Modern’i ücretsiz olarak deneyimliyor. Gençler, İstanbul Modern'deki tüm sergileri ücretsiz gezmenin yanı sıra, her ay bir salı günü sinema odaklı söyleşilere, yarışmalara ve daha birçok sürpriz etkinliğe ücretsiz katılma fırsatı yakalıyor. Film müziklerinden afiş tasarımlarına, oyuncuların hayatlarını değiştiren film sahnelerinden yemek temalı filmlere uzanan ve katılımcıların aktif rol alacağı etkinlikler gençleri bekliyor.

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        #İstanbul Modern
        #Genç Salı
        #Melikşah Altuntaş
        #müze
        #SOHBET
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