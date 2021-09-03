İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları belirlenen ve itirafçı beyanlarında isimleri bulunan 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında aktif kamu çalışanlarının da bulunduğu 18 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 10 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.