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İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak ve bitecek? 6 Kasım 2022 Avrasya İstanbul Maratonu güzergahı nasıl, kaç KM?

İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Anadolu yakasından başlayarak ve Avrupa yakasında son bulacak olan İstanbul Maratonu'nun 44.'sü bugün gerçekleştirilecek. Toplamda 60 bin kişinin koşacağı Avrasya Maratonu'nda bu sene 56 elit atlet mücadele edecek. İşte 6 Kasım 2022 İstanbul Maratonu Halk Koşusu güzergahı ve başlangıç saati...

Giriş: 06.11.2022 - 01:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Maratonu bugün yapılacak. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride yer alan maraton, 44. kez gerçekleştirilecek. İşte Avrasya Maratonu başlangıç saati...

  • İSTANBUL MARATONU GÜZERGAHI

    Organizasyon kapsamında düzenlenecek yarışların startı, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek.

    42,195 kilometrelik maraton, saat 09.00'da başlayacak. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

  • Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

    Saat 09.15'te başlayacak 15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

  • Saat 09.45'te Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak.

  • İstanbul Maratonu'nun programı;

    08.40: Paten Yarışı Başlangıcı

    08.45: Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

    09.00: 42K Yarış Başlangıcı

    09.15: 15K Yarış Başlangıcı

    09.45: Halk Koşusu Başlangıcı

    12.00: 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

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