İstanbuki lise taban puanları 2021 merak edilenler arasında. Milyonlarca lise adayı lise tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Önce gidecekleri lise için araştırma yapmak istiyorlar. İstanbul Lise taban puanları ve 2020'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı.

6 Haziran'da yapılan LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi http://meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girerken, katılım oranı yüzde 83,49 oldu. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Kız öğrenciler matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu.

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2020-2021

Lise taban puanları, tercih tarihlerinin başlaması ile beraber belli oluyor. Öğrenciler kendi puanlarına ve okulların açıklanan puanlarına bakarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar.İşte 2020 LGS taban puanları

2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için TIKLAYINIZ

2021 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için TIKLAYINIZ

NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN OUAN BİLGİLERİ 2021

Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için duyuru geldi.

E-OKUL TIKLA

Öğrenciler nakil işllemleri için boş kontenjan bilgilerine e-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaparak öğrenebilecekler. Detaylar aşağıdaki linktedir...