İstanbul kültür-sanat ajandası

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24 Temmuz 2024, Saat: 21.00

Karsu

Ülkemizde ve dünyada başarılı performanslarıyla adından her geçen gün daha fazla söz ettiren; caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu, zengin sahne performansıyla Harbiye’de benzersiz bir gece yaşatacak.

25 Temmuz 2024, Saat: 21.00

Aziza Mustafa Zadeh

Piyano çalışı ve güçlü sesi ile dinleyicileri her zaman büyüleyen; caz ve fusion türündeki eserlerini mugam ve avantgarde esintiler ile harmanlayan Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye’de müzikseverlerle buluşacak.

26 Temmuz 2024, Saat: 21.00 Gipsy Kings feat Tonino Baliardo Grammy ödüllü Gipsy Kings, kurucularından “El Maestro” Tonino Baliardo öncülüğünde, İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmak için Harbiye sahnesinde! 27 Temmuz 2024, Saat: 21.00 Yıldız Tilbe Yıldız Tilbe sevilen şarkılarıyla Harbiye Açık Hava’da müzik ziyafeti yaşatacak. 28 Temmuz 2024, Saat: 21.00 Nilüfer Nilüfer, unutulmaz şarkılarıyla Harbiye Açık Hava’da hayranlarıyla buluşacak.

RED BULL SOUNDCLASH İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Gelmiş geçmiş en büyük müzik karşılaşmalarından biri olan Red Bull SoundClash, 2 Ağustos 2024’te müzikseverlerle buluşuyor. İBB Kültür AŞ'nin destekleriyle, Sneaks Up sponsorluğunda gerçekleşecek bu etkinlikte, son dönemin önde gelen isimlerinden Uzi ve Güneş, Volkswagen Arena'da iki farklı sahnede kapışacak ve kazanan seyirciler tarafından alkışmetre ile belirlenecek. Konserin biletleri Biletix'te satışa çıktı. .png FESTİVAL PARK YENİKAPI’DA GERÇEKLEŞECEK İSTANBUL FESTİVALİ’NİN BİLETLERİ SATIŞTA!

REKLAM Türkiye’nin en sevilen sanatçılarının konserleri ve sahne şovları, birbirinden sürprizli gösteriler, en yaratıcı çocuk atölyeleri, heyecan dolu espor turnuvaları ve benzersiz lezzetler seni bekliyor. Hepsi ve daha fazlası 17 gün boyunca saat 16.00’dan itibaren İstanbul Festivali’nde! 2-18 Ağustos tarihleri arasında her gün 16.00’dan itibaren kapılarını açacak olan İstanbul Festivali’nde sahne alacak yıldızların konserlerinin yanı sıra birbirinden sürprizli gösteriler, en yaratıcı çocuk atölyeleri, heyecan dolu espor turnuvaları, 3x3 basketbol turnuvaları ve benzersiz lezzetler sizi bekliyor. Hepsi ve daha fazlası 17 gün boyunca saat 16.00’dan itibaren İstanbul Festivali’nde!

MİNİK KÂŞİFLER: ÇOCUKLAR İÇİN ARKEOLOJİ ETKİNLİĞİ BAŞLIYOR! İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, Miniatürk’de çocuklar için özel olarak hazırlanan “Minik Kaşifler: Çocuklar için Arkeoloji” etkinliği ile küçük ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu etkinlikte çocuklar, kendilerine özel olarak tasarlanmış alanlarda arkeoloji çalışmalarını deneyimleme fırsatı bulacaklar. Minik kâşifler, toprak altında gömülü olan tarihi objeleri keşfederken, geçmiş medeniyetler hakkında bilgi edinecekler. Etkinlik boyunca, çocuklara arkeolojinin temel prensipleri, kazı teknikleri ve buluntuların incelenmesi gibi konularda bilgi verilecek. Etkinliğe katılmak için Radar Türkiye üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz. Miniatürk bileti alanlar için bu etkinlik ücretsiz

Etkinlik Takvimi: 26 Temmuz Cuma 2 Ağustos Cuma 9 Ağustos Cuma “GENÇ BULUŞMALAR” SERGİSİ, 31 TEMMUZ’A KADAR TAKSİM SANAT’TA İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, Türkiye’nin 20 farklı üniversitesinden 41 sanatçı adayının yaklaşık 80 eserinin yer aldığı “Genç buluşmalar” sergisi, 31 Temmuz’a kadar Taksim Sanat’ta sanatseverlerle buluşturacak. İBB KÜLTÜR AŞ İLE REHBERLİ SERGİ TURU İSTANBUL MODERN'DE!

Kültür AŞ’nin İstanbul Modern’de düzenleyeceği ücretsiz sergi turlarında sanatseverler için, hem keyifli hem öğretici bir sanat rotası hazırlandı. 19 Temmuz’da başlayan rehberli turlar haftada bir gün, Radar Türkiye üzerinden kayıt olan sanatseverlerin katılımıyla düzenlenmeye devam edecek. Bu özel turlarla katılımcılar sanat dünyasında keşfe çıkacak. Radar Türkiye’yi İndirin ve Ücretsiz Kayıt Olun Ücretsiz sergi turlarına katılmak için Radar Türkiye uygulamasını indirerek kaydınızı oluşturabilirsiniz. Sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek olan turlar için kayıtlar başladı.