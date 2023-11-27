İstanbul Komedi Festivali 25 etkinlikle sona erecek

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Bu yıl 6'ncı kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali'nin son haftasında da birçok etkinlik düzenlenecek. Festivalin 28 Kasım – 4 Aralık arasında gerçekleştirilecek 25 etkinlik şöyle;

28 Kasım...

BKM Mutfak Çarşı: Falan Stand Up

Caddebostan Kültür Merkezi: Anlatanadam – Stand Up

Maximum Uniq Hall: Cem İşçiler & Fazlı Polat – Çimen Show – Biz Bize Çekimsiz

29 Kasım...

BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

Beşiktaş Kültür Merkezi: Güldür Güldür Show

Maximum Uniq Box: Matt Richardson

Bostancı Gösteri Merkezi: Uğur Yücel – Neyzen Tevfik Hiç

30 Kasım...

İş Mekan: Barış Balkır – İsmail Nuri

Duru Tiyatro – Watergarden Performans Merkezi: Seçim Dansı

Maximum Uniq Box: Aşk Boğaz’dan Geçer Mi?

1 Aralık...

BKM Mutfak Çarşı: Yasemin Şefik – bi nevi BARBARELLA

İş Sanat İş Kuleleri Salonu: Zafer Algöz & Can Yılmaz – Burda Olan Burda Kalır

Maximum Uniq Box: Esra Dermancıoğlu – Biri Flört Mü Dedi?

BKM Mutfak Uniq: Biraz Öyle Biraz Böyle

2 Aralık...

BKM Mutfak Uniq: Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası

BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

TiyatroOps: Şakşakçılar

Beşiktaş Kültür Merkezi: Çok Güzel Hareketler 2

Maximum Uniq Box: Şokopop Quiz Nigt

3 Aralık...

Maximum Uniq Box: Bully Bully

Çevre Tiyatrosu: Güzel Son

Beşiktaş Kültür Merkezi: Deniz Göktaş

BKM Mutfak Çarşı: Buse Sinem İren

Bostancı Gösteri Merkezi: Doğu Demirkol

4 Aralık...

Zorlu PSM Touche: Mehmet Açar ile Aile Arasında Film Okuması

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