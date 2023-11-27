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        Haberler Magazin İstanbul Komedi Festivali 25 etkinlikle sona erecek

        İstanbul Komedi Festivali 25 etkinlikle sona erecek

        Bu yıl 6'ncı kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali'nin son haftasında 25 etkinlik düzenlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 09:06 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:29
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        Son hafta 25 etkinlik
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        Bu yıl 6'ncı kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali'nin son haftasında da birçok etkinlik düzenlenecek. Festivalin 28 Kasım – 4 Aralık arasında gerçekleştirilecek 25 etkinlik şöyle;

        28 Kasım...

        BKM Mutfak Çarşı: Falan Stand Up

        Caddebostan Kültür Merkezi: Anlatanadam – Stand Up

        Maximum Uniq Hall: Cem İşçiler & Fazlı Polat – Çimen Show – Biz Bize Çekimsiz

        29 Kasım...

        BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

        Beşiktaş Kültür Merkezi: Güldür Güldür Show

        Maximum Uniq Box: Matt Richardson

        Bostancı Gösteri Merkezi: Uğur Yücel – Neyzen Tevfik Hiç

        30 Kasım...

        İş Mekan: Barış Balkır – İsmail Nuri

        Duru Tiyatro – Watergarden Performans Merkezi: Seçim Dansı

        Maximum Uniq Box: Aşk Boğaz’dan Geçer Mi?

        1 Aralık...

        BKM Mutfak Çarşı: Yasemin Şefik – bi nevi BARBARELLA

        İş Sanat İş Kuleleri Salonu: Zafer Algöz & Can Yılmaz – Burda Olan Burda Kalır

        Maximum Uniq Box: Esra Dermancıoğlu – Biri Flört Mü Dedi?

        BKM Mutfak Uniq: Biraz Öyle Biraz Böyle

        2 Aralık...

        BKM Mutfak Uniq: Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası

        BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

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        Maximum Uniq Box: Şokopop Quiz Nigt

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        Maximum Uniq Box: Bully Bully

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        Beşiktaş Kültür Merkezi: Deniz Göktaş

        BKM Mutfak Çarşı: Buse Sinem İren

        Bostancı Gösteri Merkezi: Doğu Demirkol

        4 Aralık...

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        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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