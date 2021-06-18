İstanbul karardı! Kuvvetli yağış başladı

HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Kentin üstünü siyah yağmur bulutları sardı. Kentin batı ilçelerinde başlayan yağmur merkeze doğru ilerliyor.

Öte yandan Mecidiyeköy'de aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Su birikintilerinden kaçmak isteyenler ise atlayarak ilerlemek zorunda kaldı.

Kuvvetli yağış Sultangazi'de de su baskınlarına yol açtı. Cebeci Mahallesi'nde bazı sokaklar su altında kaldı. Araçlar suda mahsur kalırken evleri de su bastı.

Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de, "Dikkat! Sağanak kuvvetlendi. Avrupa yakasında alt geçitlerden uzak durunuz" paylaşımında bulundu.

BAŞAKŞEHİR'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Başakşehir'de de Şeyh Şamil Caddesi'nde yağmurun ardından yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Olay yerine ekipler sevk edildi. Olayda, caddede yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü. Çalışmalar nedeniyle Şeyh Şamil Caddesi'nin trafiğe kapalı olan bölümüne doğru çöken yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İstinat duvarından devrilen ve tehlike oluşturan beton bloklar iş makinesi ile parçalara ayrıldı. Çökme nedeniyle yağmur suyu drenaj ve kanalizasyon hattı da zarar gördü. Ekiplerin çöken duvarda çalışması devam ediyor.

TRAMVAY SEFERLERİ YAPILAMIYOR

Kuvvetli yağış tramvay seferlerini de durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.

Metro İstanbul'dan yapıyan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.

İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA SU BASKINI

Çağlayan bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda da yoğun yağış nedeniyle su giderlerinin patladığı bilgisine ulaşıldı. Giderlerin patlamasıyla su alt katlara indi. Su baskını nedeniyle adliyede saatlerce temizlik yapıldı.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

İstanbul'da etkili olan yağmur Balat'ta taşkınlara neden oldu. Yolları su basarken, yeni açılan Cibali-Alibeyköy Cep Otagarı tramvayının seferleri durdu.

İstanbul'da, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. Fatih'te Balat Sosyal Tesisleri ile Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda ve Abdülezelpaşa Caddesi'nde su baskınları yaşandı. Yaşanan su baskını nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında seferler durdurulurken, vatandaşlar yağış altında zor anlar yaşadı. Mazgalların tıkanmasından dolayı Abdülezelpaşa Caddesi'nde yaşanan su taşkınlarında araç sürücüleri zorluk çekti.

Tramvay hattında ve sosyal tesislerde yaşanan su baskınına önlem olarak rayların üstüne bariyer kuran yetkililer, fırçalarla suyun yönünü değiştirdi. İSKİ'nin kombine aracı bölgeye gelerek hat üstünde su çekti.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN