İstanbul için yeni plan teklifi! Kentsel dönüşümü etkileyecek…

Son 10 yıldır yerel yönetimlerin en önemli gündemi kentsel dönüşüm… Aslında kentsel dönüşüm dediğimiz şey ada bazlı; yani sokakların, mahallelerin topyekün dönüştürüldüğü, yeşil alanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, otoparklarıyla bambaşka bir hale dönüşen yerleşim birimleri. Fakat ada bazlı dönüşüm projelerini hayata geçirmek hiç de kolay değil. Zira çok parsellerde anlaşma sağlamak, hisseli tapular vs. gibi sebeplerle ada bazlı dönüşüm imkansız gibi bir şey.
Şimdiye dek hayata geçmiş böyle bazı projeler olsa da çok sancılı süreçler yaşandı, inşaatlar sürüncemede kaldı, ev sahipleri ve hatta müteahhitler bile isyan etti. Hal böyle olduğundan parsel bazlı dönüşümler yapılıyor. Yani aslında yapılan bina yenileme.
İMAR KOMİSYONU’NDA…
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Binaların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde bina yenilenmesinin nasıl olacağına dair tüm ayrıntıları bir önceki yazımda yazmıştım. Şimdi, kentsel dönüşümle ilgili yeni bir çalışmadan bahsedeceğim…
Mevcut uygulamada, bina yenilemesi yapılırken imar izni, binanın inşa edildiği tarihteki mevzuata göre değil yeni, hali hazırdaki mevzuata göre veriliyor.
Örneğin 25 yıllık bir binanız var. Bina inşa edildiği tarihteki imar izni 8 kat olduğu için 8 kat yapılmış. Ancak sonradan plan değişikliği olmuş ve şu anda imar izni 6 kat. Binanızı yıkıp yeniden yapmak istediğinizde de 6 kat imar izni alıyorsunuz.
İşte şimdi, İstanbul’da bu uygulamanın değişmesi için bir teklif hazırlandı. Binanın daha önceki ruhsatlı veya iskanlı olarak hakkı neyse yıkıp yeniden yapılması halinde aynı hakların geçerli olması için plan notu önerildi.
Biraz önce verdiğim örnek üzerinden gidecek olursam bu plan teklifi kabul edilirse 25 yıl önce 8 kat imar izniyle inşa edilmiş bina, imar izni şu anda daha düşük olsa bile yine 8 kat yapılabilecek.
İstanbul’un plan notlarına sunulmak için İBB'ce hazırlanan teklif, şu anda İBB komisyonunda. Bu komisyonlarda hazırlanacak rapor sonrasında belediye meclisinde oylamaya sunulacak.
Kuşkusuz, Avcılar ve Fatih’te pilot bölge olarak uygulanan bu yeni plan notunun tüm yönleriyle ele alınması gerekli. Zira imar haklarının revizyonu, kat hakkının düşürülmesi özellikle zeminin sağlam olmadığı bölgelerde yapıldı. Böyle riskli alanlarda kat hakkının yükselmesinin ne getirip ne götüreceği iyi hesaplanmalı.
Bu arada son bir not olarak şunu da belirteyim. Bu yeni plan teklifi, imar affından yararlanan binaları dışarda tutuyor. Bakalım, bir sonraki İBB Meclisi’ndeki yaklaşık 3 hafta sonra bu plan teklifine onay çıkacak mı?
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