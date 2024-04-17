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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Havalimanı'nı evi yapmıştı: İranlı akademisyene bir ret daha

        İstanbul Havalimanı'nı evi yapmıştı: İranlı akademisyene bir ret daha

        Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmeyen ve İran'a dönmek istemediği için yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda yaşayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavani bir aydır Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'nde kalıyor. Shiva Kaviani'nin Kanada'ya dönmek için yaptığı vize başvurusunun yine reddedildiği öğrenildi.

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:56
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        İranlı akademisyene bir ret daha
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        İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, Kanada'nın Toronto şehrinde yaşıyordu. Kaviani, oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusunda bulunmak üzere ülkesi İran'a geri döndü.

        Kanada'ya dönmek için ülkesinden vize başvurusu yapan İranlı akademisyen ret cevabı aldı ve bunun üzerine geçtiğimiz ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı.

        Ancak vize reddi alan akademisyen, Kanada'ya gidememiş ülkesine de gitmek istemeyince İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başlamıştı. İki ay boyunca havalimanında yaşayan Kaviani, havalimanından çıkarılarak Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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        KANADA YİNE KABUL ETMEDİ

        İranlı akademisyen bir aydır Geri Gönderme Merkezi'nde kalıyor. Yetkililer akademisyenin durumu konusunda İran ve Kanadalı ilgililer ile bir görüşme yaptı. Kanada, İranlı Dr. Shiva Kaviani'nın yeniden yaptığı vize başvurusunu kabul etmedi. Akademisyen ise ülkesi İran'a geri dönmek istemediğini yetkililere bildirdi.

        TOM HANKS'İN TERMİNAL FİLMİNİ AKILLARA GETİRMİŞTİ

        İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani'nin durumu Tom Hanks'in başrolünü oynadığı Terminal filmini akıllara getirmişti. Vize başvurusu reddedildiği için Kanada'ya gidemeyen, İran'a da dönmek istemeyen Dr. Kaviani yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanında hayatını sürdürdü.

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        #iranlı akademisyen
        #istanbul havalimanı
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