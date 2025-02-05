İstanbul hava durumu raporu 5 Şubat 2025: İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek ve hangi ilçelerde etkili olacak?
İstanbul hava durumu kar yağışı uyarılarının ardından gündeme geldi. Bugün özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini göstermeye başladı. Soğuk havanın ardından İstanbul kar yağışının ne zamana kadar süreceği merak edildi. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek ve hangi ilçelerde etkili olacak?
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Meteoroloji ve AKOM verilerine göre, kar yağışı İstanbul’da bugün etkili olması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetlenmesiyle birlikte kuvvetli kar sağanakları beklentisi var. Peki İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek ve hangi ilçelerde etkili olacak?
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İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji ve AKOM verilerine göre, kar yağışı 7 Şubat Cuma sabahına kadar etkisini sürdürecek. Özellikle öğle saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetlenmesiyle birlikte kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.
Uzmanlar, kuzey yönlü rüzgarların 40-70 km/saat hızında esmesiyle Karadeniz üzerinden nemli hava akışının artacağını ve bu durumun İstanbul genelinde yer yer yoğun kar yağışına neden olacağını ifade etti.
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19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 19 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu bölgeleri yoğun kar yağışlı olacak. Akdeniz'in doğusunda ise sağanak yağmur bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürecek. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.
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Sarı kodlu uyarı gelen iller; Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Düzce.
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BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.