İstanbul hava durumu | İstanbul'da sağanak ne kadar sürecek? | Son dakika haberleri

İstanbul hava durumu | İstanbul'da sağanak ne kadar sürecek? | Son dakika haberleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da görülen sağanak yağışın, öğleden sonra saat: 15.00'e kadar sürecek.

AA'da yer alan habere göre öte yandan Burdur, Isparta, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına, ani kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.