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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'İstanbul Hafızası' konuğu Vildan Atasever

        'İstanbul Hafızası' konuğu Vildan Atasever

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin etkinlik mekânı BlackBox'ın Bahar Çuhadar'ın moderatörlüğünde gerç ekleşen "İstanbul Hafızası" başlıklı söyleşi dizisinin 18 Şubat'taki konuğu Vildan Atasever olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 00:31 Güncelleme: 13.02.2025 - 00:31
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        'İstanbul Hafızası' konuğu Vildan Atasever
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        Beyoğlu’nun tarihi dokusunda konumlanan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox, kültür-sanat alanında düzenlediği seminer ve söyleşiler ile sezon boyu izleyicilere kapsamlı ve nitelikli bir program sunuyor.

        BlackBox’ın “İstanbul Hafızası” başlıklı yeni etkinlik dizisi, kentin sanatsal dokusunu, kültürel birikimini ve büyülü enerjisini sanatçıların perspektifinden ele alıyor. Kültür sanat gazetecisi Bahar Çuhadar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiler, İstanbul’da yaşayan ve üreten, eserleriyle şehre ve sakinlerine ilham veren isimleri ağırlıyor.

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        “İstanbul Hafızası”nın 18 Şubat Salı günü 14.00’teki konuğu, kendi kuşağının önde gelen oyuncularından Vildan Atasever olacak. “İki Genç Kız” filmindeki Handan ve “Kader”dekiUğur rolleriyle hafızamıza kazınan, sinema ve televizyonda önemli projelere imza atan Vildan Atasever, bu sezon “Küçük Balkon” adlı oyunla, ilk defa çıktığı tiyatro sahnesinde de etkileyici bir performans sunuyor.

        Çuhadar’ın soruları eşliğinde gerçekleşecek bu keyifli söyleşide Atasever, İstanbul’la kurduğu kişisel bağı, kent yaşamına dair gözlemlerini, devam eden ve gelecek projelerini katılımcılarla paylaşacak. Finaldeki hızlı soru seti bölümü ise Vildan Atasever’e, İstanbul’a dair hayaller kurduracak. Söyleşi, katılımcıların sorularıyla tamamlanacak.

        BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten temin edebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #İş Sanat
        #BlackBox
        #vildan atasever
        #Bahar Çuhadar
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