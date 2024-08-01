İstanbul güncel toplu taşıma fiyatları Ağustos 2024: Öğrenci ve tam aylık abonman fiyatı ne kadar?
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. Zamlı tarifenin gelmesiyle beraber tam ve öğrenci aylık abonman fiyatları başta olmak üzere tüm ulaşım araçlarının bilet fiyatları arttı. Ayrıca öğrenci akbil kullanımına da yaş sınırı getirildi. İşte, 2024 Ağustos İstanbul güncel toplu taşıma fiyatları...
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Ankara'da toplu taşımaya gelen yüzde 40'lık zamdan sonra İstanbul'da da toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. Yeni fiyatlarla beraber; taksi açılış ücreti, tam ve öğrenci aylık akbili, deniz taksi ve okul servis fiyatları da değişti. İşte, 2024 Ağustos güncel toplu taşıma fiyatları...
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İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ZAMMINDAN SONRA ÖĞRENCİ VE TAM AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Toplantıda tam elektronik bilet ücretinin yüzde 13'lük zamla 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci biletinin 8.64 liradan 9.76 liraya, öğrenci aylık abonman ücretinin 250 liradan 282,5 liraya, tam abonman ücretinin bin 389 liradan bin 569 liraya çıkması yönelik teklif kabul edildi.
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TOPLU TAŞIMA ZAMMINDAN SONRA MARMARAY NE KADAR OLDU?
Yeni zam ile beraber Marmaray'da ücret 39.18 liradan 46.94 liraya çıkarıldı.
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TOPLU TAŞIMA ZAMMINDAN SONRA OTOBÜS BİLETİ NE KADAR OLDU?
Metrobüste en uzun mesafe ücreti 26.27 liradan 29.68 liraya çıktı.
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MİNİBÜSLERDE EN KISA MESAFE 18 LİRA
Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıktı
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DENİZ ULAŞIMINA DA ZAM YAPILDI
Üsküdar-Eminönü arasındaki deniz taşımacılığında yolculuk ücreti yüzde 13 zamla 22,42 liradan 25,33 liraya, Kadıköy-Eminönü 24,98 liradan 28,23 liraya, Kadıköy-Beşiktaş 24,98 liradan 28,23 liraya, Bostancı-Adalar ise 65,85 liradan 74,41 liraya yükseltildi.
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TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ 30, İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 100 TL OLDU
Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.
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ÖĞRENCİ AKBİLİNDE YAŞ SINIRLAMASI
İBB Meclisinde oy çokluğuyla alınan kararla, artık 30 yaşından gün almış kişiler yarı yarıya uygulanan indirimli öğrenci kartını kullanamayacak. 30 yaş üstü öğrencilere, tam karta oranla yüzde 10 indirim, aylık abonman ücretinde ise yüzde 82 indirim sağlanacak.
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İŞ ARAYANLAR GÜNDE 4 SEFER ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim öncesi vaatlerine dayanan 'İş Arayan İstanbulkart' teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Bölgesel istihdam ofislerine iş başvurusu yapanların iş görüşmelerine giderken, 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği sağlanmasına karar verildi.
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SERVİSLERE YÜZDE 16 ZAM
0-1 kilometre arası mesafede okul servis ücretleri yüzde 16 zamla, bin 665 liradan bin 931,40 liraya yükseldi. Personel servisi ücretinin ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan bin 4,20 liraya çıkması kararlaştırıldı.
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DENİZ TAKSİYE YÜZDE 100 ZAM
En son 22 ay önce belirlenen deniz taksi ücretlerinde de düzenlemeye gidilerek yüzde 100 zam yapıldı. 210 TL olan açılış ve ilk mil ücreti 420 TL’ye yükseltildi.
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YEDİEMİNE 708 TL OLAN ARAÇ ÇEKME ÜCRETİ 800 TL’YE ÇIKTI
Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü'nün yediemin otoparklarına çekilen araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi oylandı. Alınan kararla; yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı; 708 TL olan araç çekme ücreti 800 TL’ye; ilave kilometre ücreti ise 23,6 liradan 26,66 liraya yükseldi.
Kararlaştırılan teklif doğrultusunda yediemin otopark günlük ücret tarifesi ise motosikletler için 35,4 liradan 40 liraya, otomobillerde 70,8 liradan 80 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 88,5 liradan 100 liraya, kamyon ve otobüsler için liradan 135,7 liradan 253,5 liraya, iş makineleri için ise 177 liradan 200 liraya çıkarıldı.
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