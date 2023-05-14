İstanbul Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber İstanbul başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 90.19 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:07 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 70.6 oldu. İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 3.454.267 oyla yüzde 48.35 - Recep Tayyip Erdoğan: 3.339.981 oyla yüzde 46.75 - Sinan Oğan: 323.524 oyla yüzde 4.53 - Muharrem İnce: 26.429 oyla yüzde 0.37 oy aldı.



İstanbul 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 3.454.267 oyla yüzde 48.35Recep Tayyip Erdoğan: 3.339.981 oyla yüzde 46.75Sinan Oğan: 323.524 oyla yüzde 4.53Muharrem İnce: 26.429 oyla yüzde 0.37

İstanbul Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.70 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:07 itibarıyla yüzde 38.4 oranında açıldı. 2023 İstanbul milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 1.799.938 oyla yüzde 49.45 - Millet İttifakı: 1.393.313 oyla yüzde 38.28 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 351.226 oyla yüzde 9.65 - Ata İttifakı: 39.857 oyla yüzde 1.09 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 3.441 oyla yüzde 0.09 aldı. Saat 22:07 itibarıyla 2023 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Cumhur İttifakı: 1.799.938 oyla yüzde 49.45Millet İttifakı: 1.393.313 oyla yüzde 38.28Emek ve Özgürlük İttifakı: 351.226 oyla yüzde 9.65Ata İttifakı: 39.857 oyla yüzde 1.09Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 3.441 oyla yüzde 0.09AK Parti: 1.413.678 oyla yüzde 38.84CHP: 1.072.334 oyla yüzde 29.46İYİ Parti: 320.979 oyla yüzde 8.82YEŞİL SOL: 295.130 oyla yüzde 8.11MHP: 237.742 oyla yüzde 6.53YENİDEN REFAH: 117.666 oyla yüzde 3.23TİP: 56.096 oyla yüzde 1.54MEMLEKET: 40.236 oyla yüzde 1.11ZP: 38.029 oyla yüzde 1.04BBP: 30.852 oyla yüzde 0.85GENÇ: 3.103 oyla yüzde 0.09AP: 1.828 oyla yüzde 0.05ANAP: 1.717 oyla yüzde 0.05TKP: 1.627 oyla yüzde 0.04SOL PARTI: 1.372 oyla yüzde 0.04MP: 1.025 oyla yüzde 0.03AB: 954 oyla yüzde 0.03GBP: 872 oyla yüzde 0.02HAKPAR: 519 oyla yüzde 0.01HKP: 477 oyla yüzde 0.01TKH: 442 oyla yüzde 0.01MİLLİYOL: 320 oyla yüzde 0.01YP: 156 oyla yüzde 0.00