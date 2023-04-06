Törenle başladı

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42'nci İstanbul Film Festivali, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda yapılan açılış töreniyle başladı. festivalin Sinema Onur Ödülleri’nin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi

HABERTURK.COM

42'nci İstanbul Film Festivali, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda yapılan açılış töreniyle başladı. Sunuculuğunu Ali İhsan Varol’un üstlendiği törende festivalin Sinema Onur Ödülleri’nin yanı sıra katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi.

Festivalin ilk Sinema Onur Ödülü, yarım asrı aşan uzun ve üretken kariyerinde benzersiz karakterler yaratan, sinema ve tiyatronun yanı sıra ekranlarda da başarısını sürdüren Kayhan Yıldızoğlu’na sunuldu. Tören gecesine katılamayan Yıldızoğlu’nun ödülünü torunu Zeynep Aybar’a İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan takdim etti.

Festivalin ikinci Sinema Onur Ödülü ise tiyatro sahnelerinin yanı sıra sinema ve dizilerdeki performansları, dublaj sanatçısı olarak başarılarıyla adından söz ettiren, sanat dünyamıza katkıları 50 yılı aşkın süredir devam eden Nevra Serezli’ye sunuldu. Nevra Serezli’ye ödülünü usta oyuncu Metin Akpınar takdim etti.

Törende, İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma filmlerinin ardından 'Altın Lale Ödülü' için Ulusal Yarışma kategorisinde yarışacak 11 film, Seyfi Teoman anısına verilecek. 'En İyi İlk Film Ödülü' için yarışacak 4 film, 'Ulusal Belgesel' ve 'Ulusal Kısa Film' kategorilerindeki filmler tanıtıldı. Törende ayrıca Nespresso Genç Jüri’nin belirleyeceği 'Genç Ustalar Ödülü’ne aday filmler de gösterildi.

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